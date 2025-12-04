Telecinco sorprende y ficha a Juanra Bonet para presentar la nueva etapa de '¡Allá tu!'

Tras más de 10 años ligado a Atresmedia, donde llegó para llevar las riendas del concurso 'Boom' y consolidarse como presentador, Juanra Bonet ha fichado por Telecinco para tomar el testigo de Jesús Vázquez en el concurso '¡Allá tu!'.

Así lo ha anunciado Mediaset a través de sus redes sociales, explicando que el conductor catalán regresa al grupo de comunicación italiano para ponerse al frente de "la nueva etapa del concurso". Asimismo, ha avanzado que Telecinco ya ha comenzado la "producción de las nuevas entregas" junto a la productora Gestmusic.

En cuanto a la fecha de estreno, el grupo de comunicación italiano no ha confirmado un período concreto, solo que no habrá que esperar mucho para que los nuevos programas se emitan en el principal canal de Mediaset, pues "llegarán próximamente".

Juanra Bonet se ha consolidado en la última década como uno de los rostros más reconocibles del access prime time y del entretenimiento. Su fichaje por Telecinco se produce tras una etapa prolífica en Atresmedia, donde, además de conducir el exitoso concurso basado en desactivar bombas durante más de diez años, también se puso al frente de formatos especiales y de prime time como '¿Quién quiere ser millonario?' en su versión de laSexta, o el más reciente concurso de preguntas y cultura general 'Juego de pelotas', en Antena 3.

Además, ha explorado el reality y el thriller con el popular formato 'Traitors España'. Esta polivalencia y su reconocible estilo, que mezcla rapidez mental y humor, han sido claves para que Mediaset confíe en él para dar continuidad a uno de sus concursos más emblemáticos.

'¡Allá tú!', es un concurso de azar que pone a prueba la templanza del concursante. El mecanismo se centra en una serie de cajas selladas, cada una con una cantidad de dinero diferente (desde el céntimo hasta el gran premio), custodiadas por participantes de distintas provincias.

El concursante central va abriendo progresivamente las cajas de sus compañeros, revelando y eliminando así premios del panel. El elemento clave es la negociación con "El Banquero", un personaje misterioso que llama por teléfono para hacer una oferta económica asegurada al concursante. El jugador debe decidir, en cada ronda, si acepta el dinero ofrecido o si pronuncia el icónico "¡Allá tú!" y arriesga el contenido de su propia caja.