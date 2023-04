Susanna Griso opina sobre la ausencia de Pedro Sánchez en los Premios Cervantes: ''Me huele a excusa''

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, más conocido como Premio Cervantes, es el gran galardón de reconocimiento para aquellas personas escritoras, españolas e hispanoamericanas, cuya obra ha ayudado a enriquecer la cultura de la lengua española. Francisco Brines, Cristina Peri Rossi y Rafael Cadenas han sido los premiados en los tres últimos años.

Este evento ha tenido lugar este lunes en Alcalá de Henares donde figuras literarias y políticos se reúnen con motivo cultural pero una ausencia ha causado numerosos comentarios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a no aparecer en este evento. Según la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el jefe del Ejecutivo no ha podido asistir al Premio Cervantes debido a una ‘intensísima agenda’ que ‘no toda es pública’.

El programa de Antena 3, ‘Espejo Público’ ha querido tratar el tema tras hablar con la ministra portavoz del Gobierno. Susanna Griso, presentadora del espacio, no ha querido quedarse al margen por lo que no ha dudado en decir lo que piensa sobre la ausencia de Sánchez. ‘’En su agenda no hay nada, y no he conseguido que la portavoz me diga qué le lleva a ausentarse… A no ser que quiera preparar el cara a cara que tiene mañana con Feijo…’’, decía la presentadora al mismo tiempo que Ángel Antonio Herrera, colaborador del programa, se extrañaba de que no fuese. ‘’Y está en Madrid. Te amparas en una agenda que no conocemos. Me suena a excusa’’, concluía tajante sobre la comentada ausencia.