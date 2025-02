Susanna Griso rompe el silencio sobre su separación

"Qué incómodo es ver mi vida publicada en el BOE del corazón". Con esta frase, entre sonrisas nerviosas y cierto rubor, Susanna Griso confirmó este martes en "Espejo Público" lo que ya había adelantado la revista ¡Hola!: su ruptura con Íñigo Afán, su pareja durante los últimos dos años. La escena se desarrolló en directo, con la presentadora enfrentándose a su propia vida privada convertida en noticia, algo que, como ella misma admitió, no lleva nada bien.

El momento fue tan inesperado como revelador. Tras cerrar la tertulia política, Griso bromeó con sus colaboradores: "Me encantaría que os quedáseis un ratito más, porque lo que va a decir Gema ahora no me gusta nada". Acto seguido, Gema López tomó la palabra para dar paso a la noticia que tenía a la propia Griso como protagonista. "En cualquier otro caso, este programa hubiese ido a la fuente. En este caso, la fuente eres tú", dijo López, dejando en manos de la presentadora la opción de confirmar, desmentir o simplemente pasar de largo.

Pero Susanna no esquivó el tema. "Confirmo la noticia. Nos separamos con una relación buenísima y el deseo de ser los mejores amigos posibles. Llevamos unos meses separados", reconoció con naturalidad, aunque sin disimular la incomodidad del momento. Y añadió: "Nunca pensé que esto iba a ser materia de titulares del papel couché. No me acostumbro. Lo llevo fatal. No sabéis lo incómoda que me siento en este momento".

Lejos de dramatizar, Griso abordó la situación con su característico aplomo. "Hay una parte de querer hacerlo público para que no se especule, pero cuando lo haces público también tienes más marcaje. Qué os voy a contar que no sepáis…", reflexionó, dejando claro que prefiere tomar la iniciativa antes que alimentar rumores infundados.

La periodista también tuvo palabras para los medios que, tras conocerse la noticia, buscaron su versión. "Mi agente les confirmó. Yo siempre pienso que hay que contar las cosas. Dedicándote al medio, no puedes dar la callada por respuesta o desmentir algo que es real", dijo con sinceridad. Pese a la ruptura, aseguró que mantiene una buena relación con su expareja: "Le sigo queriendo muchísimo".

Aunque el momento fue incómodo para Griso, también demostró que la naturalidad y la honestidad siguen siendo sus mejores aliados. Porque si hay algo que quedó claro es que, incluso cuando la noticia es ella misma, Susanna Griso sabe cómo mantener el tipo frente a las cámaras.