Telecinco lanza el juego más inesperado: no sabes que juegas hasta que ya estás dentro

Carlos Sobera ya no necesita presentaciones, pero su nuevo programa sí. En “Todos por ti”, que llega este miércoles 25 de junio a Telecinco, el foco no está en lo que el concursante sabe, sino en quién cree en él. Aquí no se viene a jugar solo: se viene acompañado, aunque uno no lo sepa hasta que se encienden los focos. El punto de partida es sencillo y eficaz: alguien entra al plató convencido de que va a participar en un juego de lo más trivial (por ejemplo, un concurso de chistes), pero la broma se transforma pronto en emoción pura. Lo esperan 15 personas que lo conocen bien y lo admiran más. Ellos son quienes lo han inscrito a sus espaldas y quienes han preparado el terreno para que ese momento sea único.

El programa, adaptación del formato internacional “Surprize Fund”, no se limita a emocionar: también tiene estructura, dinámica y riesgo. Antes de que el concursante entre en acción, sus allegados han respondido a 12 preguntas de cultura general, cada uno sumando una cantidad distinta al bote común. Esa suma se convierte en una torre de dinero que él tendrá que defender… sin saber quién ha aportado qué. Es ahí donde la estrategia se mezcla con los afectos, porque si falla una pregunta, no solo arriesga el dinero: tiene que eliminar a dos de sus acompañantes.

Ese mecanismo, que podría parecer cruel en otros contextos, se convierte aquí en una fuente de momentos tan incómodos como divertidos. ¿A quién dejar fuera cuando no sabes cuánto ha sumado, pero intuyes que ha fallado? ¿Cómo lo tomará ese amigo que pensabas listo y que, tal vez, no lo fue tanto? Hay algo de comedia involuntaria en la diplomacia forzada del concursante, y algo de ternura en la forma en que los expulsados lo animan desde el banquillo.

El tramo final es el más exigente. El dinero que haya logrado conservar es lo que se juega en una última batería de tres preguntas. Puede consultar a los suyos, pero el tiempo corre y cada segundo le roba euros al premio. Además, un solo fallo parte el bote en dos. El ritmo se acelera, la tensión se multiplica, y el entretenimiento crece sin perder la dimensión emocional del formato.

En el estreno, la protagonista será Lylian, una madre malagueña de 40 años, espontánea y luminosa, que ha criado a sus hijos sola tras ser abandonada por su pareja. Sus amigos la han elegido no solo porque la quieren, sino porque consideran que merece algo más que la rutina diaria: una sorpresa, una recompensa, una alegría inesperada. Ella llega pensando que va a contar chistes, pero se encuentra con Sobera, con las luces, con sus seres queridos… y con una oportunidad real de ganar dinero. Esa mezcla entre ingenuidad y recompensa define muy bien el espíritu del programa.

“Todos por ti” apunta directo al espectador que quiere algo más que cifras y preguntas. Hay emoción, sí, pero sin edulcorantes; hay juego, pero sin perder humanidad. El entretenimiento aquí no es un fin en sí mismo, sino una vía para celebrar los vínculos, la admiración y el agradecimiento. Sobera, que se mueve con naturalidad entre el afecto y la tensión, es el anfitrión ideal para un formato que apuesta por algo tan sencillo como poderoso: la fuerza de que alguien te elija sin que tú lo sepas.

¿Será “Todos por ti” un nuevo hito en el prime time de Telecinco? Es temprano para decirlo. Pero si algo queda claro desde el primer programa es que, en una televisión que a menudo prima lo ruidoso, hay espacio para formatos que emocionan sin gritar. Y que, con honestidad y ritmo, pueden conectar de verdad.