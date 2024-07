Una tormenta obligó a evacuar a los concursantes de "Supervivientes All Stars" en directo

La segunda gala de "Supervivientes All Stars: Conexión Honduras" se vio abruptamente interrumpida por una fuerte tormenta que obligó al equipo de producción a evacuar a los concursantes. Las malas condiciones meteorológicas, propias de la temporada de monzones y huracanes en Honduras, complicaron la transmisión y las actividades programadas. Laura Madrueño, presentadora del programa, informó desde la playa que la tormenta estaba descargando lluvia con mucha fuerza, una situación agotadora ya que llueve prácticamente todos los días. Esta edición especial del programa está resultando mucho más difícil debido a las condiciones climáticas extremas, algo que normalmente no se ve en las ediciones regulares que se emiten meses antes.

Durante la gala, los concursantes realizaron una prueba de apnea en un mar totalmente revuelto, que fue ganada por Abraham. Tras la prueba, fueron llevados a la palapa, donde muchos de ellos, excepto Logan y Bosco, se mostraron visiblemente afectados por las condiciones en las que tendrían que dormir esa noche. Lamentaron que todo estuviera mojado, que las cuerdas de la lona se hubieran roto, que al día siguiente no podrían pescar y que el lugar estaría lleno de mosquitos. Las duras condiciones climáticas no solo afectaron el bienestar físico de los concursantes, sino también su ánimo, llevándolos al límite emocional.

Mientras tanto, Sandra Barneda, la presentadora en el plató, también enfrentó momentos difíciles. Tras ver un vídeo en el que Bosco cocinaba para sus compañeros, le preguntó a Adara si él le había cocinado alguna vez. Adara respondió que su pareja actual es quien le cocina y se negó a hablar de su relación anterior, lo que llevó a Barneda a cambiar de tema. Este incidente mostró las tensiones personales que se viven dentro y fuera del campamento, donde los recuerdos y las relaciones pasadas pueden afectar el presente de los concursantes.

Además, la gala estuvo marcada por el continuo enfrentamiento entre Marta Peñate y Sofía Suescun. La tensión entre ambas escaló cuando, tras la tormenta, Sofía comentó lo difícil que sería grabar y hacer “anuncios” en esas condiciones, una referencia a un comentario previo de Marta. Esto provocó una reacción emocional en Marta, quien pidió ser expulsada del programa, expresando que no estaba bien ni feliz. Sofía se defendió diciendo que Marta estaba acostumbrada a atacar pero no a recibir ataques. La situación empeoró cuando Sofía mencionó sentirse “plena”, lo que Marta interpretó como una referencia a su dificultad para quedarse embarazada. Al ser cuestionada por Barneda, Marta pidió no hablar más del tema por ser muy doloroso para ella, dejando al resto del grupo en silencio y asombro. Estos eventos subrayan las adversidades y desafíos que enfrentan los concursantes de "Supervivientes All Stars: Conexión Honduras", tanto por las inclemencias del tiempo como por los conflictos personales que surgen en condiciones tan extremas.