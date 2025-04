TVE tira la casa por la ventana para presentar a "La familia de la tele"

La televisión pública ha decidido que esta vez el espectáculo no empiece en plató. Que arranque fuera, en la calle, con confeti, carrozas, alfombra y orquesta. “La familia de la tele”, la nueva gran apuesta de TVE para su franja vespertina, no se limita a lanzar un programa: monta una fiesta. Y no una cualquiera. El martes 22 de abril, desde las 15:50, Prado del Rey dejará de ser un complejo de oficinas para convertirse en una pasarela de cultura pop y nostalgia televisiva.

Será un desfile. Pero no al estilo habitual. Aquí no se presentan colecciones de temporada, sino un equipo entero: rostros que fueron el corazón del desaparecido “Sálvame”, figuras mediáticas rescatadas de otros tiempos, colaboradores insólitos y una nueva familia que entra pisando fuerte en la sobremesa de La 1 . María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand llevan las riendas del formato. Pero ese día, al micrófono, las voces serán otras: Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo. Dos tótems de RTVE que pondrán orden —y seguramente algo de elegancia— al caos controlado que se avecina.

La presentación será emitida en directo tanto por La 1 como por RTVE Play. La cadena ha prometido 14 espectáculos callejeros, 200 bailarines, carrozas temáticas, trajes de archivo lucidos por rostros históricos de la cadena y más de 1.000 personas entre público y VIPs. Entre los contenidos prometidos: salud, deporte, ciencia, jardinería, meteorología, cultura… y una carroza “fantasma” que, en teoría, revelará una sorpresa en directo. Todo muy medida audiencias, pero también con un cierto gusto por el delirio que, hay que reconocerlo, resulta estimulante.

La jugada no es inocente. TVE no sólo está estrenando un programa, está enviando un mensaje: puede recuperar a la audiencia perdida. A la que un día fue fiel al estilo “Sálvame” y luego se disolvió en la oferta infinita del streaming o emigró a las tardes de Telecinco. “La familia de la tele” es una estrategia de retorno emocional, pero también una operación de imagen que intenta conjugar renovación y memoria sin pedir permiso.

Lo interesante será ver cómo se recibe esa mezcla. Porque si algo tiene el formato es eclecticismo. Belén Esteban, Lydia Lozano, Bob Pop, Kiko Matamoros, Carlota Corredera y Chelo García-Cortés compartirán espacio con nutricionistas, científicos, educadores caninos y médicos mediáticos. La televisión total, como concepto. Lo mismo un debate sobre el colesterol que una anécdota de plató en 2007. TVE parece querer apostar por esa hibridez como fórmula: no hay límites, pero sí una línea narrativa reconocible.

Más allá del desfile, el verdadero reto empieza el miércoles 23, cuando “La familia de la tele” se emita por fin como magacín diario. ¿Será capaz de fidelizar? ¿De mantener el show sin la parafernalia del estreno? ¿De ofrecer algo distinto al simple revival? Lo cierto es que, por ahora, ya han conseguido lo más difícil: que todo el mundo esté mirando. No a la pantalla, sino al pasillo por el que están a punto de entrar.