La última voluntad de Eva Soriano

Y se llama el programa «Cuerpos especiales», pero también podría acompañarse de esenciales, espaciales, ejemplares y estelares. El mérito del «morning» que de lunes a viernes y durante cuatro horas, y S-D durante dos, llenan las ondas de Europa FM de la mano de Eva Soriano y Nacho García, está en el trabajo duro de todo un equipo. Y eso se pone de manifiesto en un programa especial grabado en directo desde el teatro Alcázar de Madrid con más de 800 personas como público y que celebra el éxito de 500 programas.

Hace poco más de dos años, nos recuerda la directora de Europa FM, Virginia Vides, nació esta «propuesta diferente para juntar elementos que no estaban presentes en la radio, con música y comedia». El espacio radiofónico es leal a las tendencias actuales y permanece cerca del día a día, con un sistema de trabajo que viéndolo funcionar se entienden muchas cosas: las buenas y las malas. «Parece fácil trabajar con ellos», dice el director del programa Carlos Langa. Por eso el equipo bromea con la capacidad para incorporar el error como si se tratara de algo deliberado, y Soriano comenta que sus compañeros «la están cagando todo el rato». La presentadora incluso no se cierra puertas a que cualquier invitado pueda sentarse un rato con ellos, incluso los muertos: «Todo el mundo tiene una buena entrevista, si quiere».En toda esta trayectoria tanto Soriano como García reconocen que han notado que ha cambiado la cantidad de gente que les reconoce por la calle y les dice «cosas buenas». Lalachús, colaboradora habitual, reconoce que adora «la libertad» del programa y que permite que el equipo se adapte a cualquier situación y confiesa: «‘Cuerpos especiales’ es el programa que yo escucharía en la recepción en la que trabajaba antes».

Tanto Virginia Vides, como el director de «Cuerpos especiales», Carlos Langa, no hay más truco que «el humor como ingrediente. Un contenido interesante con el humor como primera piedra. El equipo y haber creado un universo propio y canalla». En cuanto la presentación se pone seria, Eva Soriano vuelve a ponernos en nuestro lugar: «Somos todos muy disfuncionales. ‘Cuerpos especiales’ da cobijo a una serie de mentes que en otro lugar no tendrían cabida». Y como máxima representante confesó que en cuanto a invitados soñados en algún momento espera ver al cantante Chayanne cruzando las puertas del estudio: «Está en el imaginario infantil, que cruce el charco. Pero ojo, es un deseo muy mío». Todo atestiguado por el «altar con velas» que el puertorriqueño tiene puesto en el estudio. Para Lalachús el sueño sería invitar a Pedro Pascal, que «seguro que viene un viernes que no estoy». Sin embargo, para Paulina Rubio no hay tantos reparos: «Es como mirar un accidente de tráfico –dice Eva–, para el entrevistador Paulina es mágica. Cuando me tocó dije, ‘pues por el culo’». Nacho se contenta con Los Corrs, pero todos ellos, la familia al completo. Somos testigos de la elocuencia de Soriano todo el rato: «Se gana en agilidad mental. Es supervivencia: la radio es el mejor gimnasio para el cerebro. Me levanto pensando en chistes».

El especial

Llegado el momento y tras la introducción del DJ Jota Music, el público va esperando disfrutar en directo de la grabación del programa que cuenta con el aliciente de los espacios muertos entre publicidades y canciones enteras de la radiofórmula. El formato de este especial 500 permite comprobar que lo que se escucha diariamente es magia pura, con Eva Soriano leyendo anuncios comerciales como si le fuera la vida en ello. Tras la introducción de Laura Del Val y que Soriano identifique a un grupo de fans de los palcos como «una panda de zorras», el programa se mueve con soltura entre la actualidad servida por colaboradores como Dani Piqueras, Alba Cordero, Irene García, Bertus, y entrevistas al cantante Dani Fernández que presentó su nuevo single, «Todo cambia». Además participaron de la celebración Abraham Mateo, Arde Bogotá, Beret, Chanel, Dani Fernández y Vicco (que enseñó la coreografía del single con Abraham Mateo, «Te quiero»). Una fiesta total para empezar fuerte el jueves a las 7 de la mañana.

Por si quedaba alguna duda de la trascendencia del programa 500, y obviando los comentarios sobre si se grabó un lunes o un martes, Eva Soriano tiene un deseo con paradoja temporal incluida: «Si muero mi última voluntad es que se emita este programa. Dirán, ‘mira, predijo su propia muerte’». No queremos desvelar más, pero no se pierdan cómo acaba la oda a Roberto Brasero.

[[H2:El «morning» que rompe las normas de la mañana]]

«Cuerpos especiales» alcanza estas 500 emisiones, con el mismo espíritu inconformista y rebelde que el primer día. Hace dos años y medio el programa rompió las reglas del juego de la mañana, con un «morning» presentado por una mujer y con un increíble plantel de cómicos. Pero «Cuerpos especiales» no se queda ahí. Es un programa en permanente construcción. Porque sus oyentes también se están reinventando cada día.

El «morning» de Europa FM, con Eva Soriano y Nacho García cerró 2023 con mejora en un 29% su audiencia de hace un año, incorporando 117.000 nuevos oyentes.