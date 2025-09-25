La “venganza” de Jimmy Kimmel: de la suspensión a la emisión más vista en 22 años

El regreso de Jimmy Kimmel a la televisión estadounidense tras la polémica suspensión de su programa 'Jimmy Kimmel Live!' ha marcado un hito en su carrera. El presentador consiguió este martes 6,26 millones de espectadores, una cifra que multiplica por cuatro los 1,5 millones que venía promediando en la actual temporada.

El éxito resulta aún más llamativo teniendo en cuenta que el 23% de la audiencia nacional no pudo acceder al programa. Los conglomerados Nexstar y Sinclair decidieron mantener el boicot político contra la emisión, lo que no impidió que Kimmel alcanzara su programa regular más visto en 22 años de historia, según subrayan medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter.

El regreso del cómico estuvo marcado por un monólogo en el que denunció la censura como un ataque a la libertad de expresión. Kimmel calificó la ofensiva como "antiamericana" y respondió directamente a Donald Trump, quien había pedido la cancelación del programa por "falta de talento" y "falta de audiencia". La réplica del presentador fue inmediata: "Bueno, ¡hoy sí la tengo!".

El impacto no se limitó a la televisión. En Internet, el video oficial titulado 'Jimmy Kimmel is back!' publicado en la cuenta de YouTube del programa ha superado los 19 millones de visualizaciones en apenas 24 horas, lo que confirma la expectación global generada por su regreso. Hasta ahora, el récord del canal correspondía a un emotivo discurso de Kimmel sobre la enfermedad cardíaca de su hijo, con 14 millones de reproducciones.

Además, figuras como Stephen Colbert, Seth Meyers y Jon Stewart celebraron su vuelta en sus propios late shows, lanzando críticas a Trump y calificando la acogida a Kimmel como "un masivo rechazo nacional". En medio del boicot y la polémica, el humorista ha logrado convertir un episodio de censura en el mayor triunfo de su trayectoria televisiva.