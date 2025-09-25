Joaquín Prat alcanza un nivel crítico con 'El tiempo justo': cae a mínimos históricos

Fuencarral, tenemos un problema bastante importante. Mientras que por las mañanas Ana Rosa se mantiene con su programa, Joaquín Prat cae en picado con 'El tiempo Justo', acercándose más a la segunda cadena del grupo Mediaset que a sus rivales directos, La 1 de RTVE y Antena 3. La última entrega de 'El Tiempo Justo' ha marcado un mínimo histórico al registrar tan solo un 7,6% de cuota de pantalla, con menos de 600.000 espectadores de media, un desplome preocupante para Telecinco y un duro golpe para Joaquín Prat y su equipo. Tras arrancar con cifras prometedoras que superaban el 10% en su primera semana, el programa ha ido perdiendo fuerza progresivamente, situándose incluso casi un punto por debajo de la media diaria del canal, que se quedó en un 8,5%. Este retroceso confirma la irregular evolución del formato y dispara las alarmas sobre la capacidad de la cadena para reflotar sus tardes tras la cancelación de 'Tardear' y la crisis de audiencia generada desde el final de 'Sálvame'.

El retroceso de 'El Tiempo Justo' coloca al programa como última opción frente a su competencia, destacando la distancia con espacios como 'Sueños de Libertad' e 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 o 'Directo al grano' y 'Valle Salvaje' en TVE, que lograron cifras muy superiores. Incluso 'Todo es mentira' en Cuatro se quedó cerca con un 6,4% y medio millón de espectadores, lo que evidencia aún más la complicada situación del espacio de Joaquín Prat. El futuro del programa y su capacidad para consolidarse en la franja vespertina parecen ahora más inciertos que nunca.