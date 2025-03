Ni 'De Viernes' ni 'Supervivientes': Este es el programa de televisión que más le gusta a Teleru Campos de Telecinco

Terelu Campos se encuentra en el centro de la actualidad televisiva tras su participación especial en 'Supervivientes 2025'. Aunque no es concursante oficial, la presentadora ha aceptado el reto de permanecer 21 días en Honduras, compartiendo experiencias con los concursante y viviendo en primera persona las dificultades del reality de Telecinco.

A lo largo de su estancia, la hija de María Teresa Campos ha demostrado su "entrega" en las pruebas físicas y su capacidad de convivencia, aunque no han faltado los roces con algunos compañeros, como el estilista Pelayo Díaz. Sin embargo, más allá de su experiencia en el reality de Mediaset, Terelu ha sorprendido al revelar cuál es su programa de televisión favorito en la actualidad, y no se trata de 'Supervivientes' ni de 'De Viernes', formato en el que colabora.

El pasado domingo, durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras', la presentadora Sandra Barneda dejó a Terelu sola en Playa Misterio, una situación que desató su nerviosismo. "Sandra, yo no me puedo quedar aquí sola, por favor. No he hecho nada tan malo como para recibir este castigo. Déjame subirme a la barca", suplicó la hermana de Carmen Borrego, temiendo un aislamiento total. Para su sorpresa, instantes después, tres rostros conocidos hicieron su aparición: Manuel, Montoya y Anita. La presentadora ha quedado atónita, pues en teoría desconocía la participación de estos concursantes en el reality. Terelu, que ha seguido de cerca las relaciones sentimentales de estas tres figuras televisivas, no tardó en manifestar su entusiasmo.

En ese momento, la colaboradora hizo una confesión inesperada: "Yo lo que más amo hacer ahora en televisión es 'La isla de las tentaciones'. Los días que hay episodio me reúno con mi amiga Paloma para verlo", ha declarado con sinceridad. Sus palabras evidencian que el programa de relaciones es su favorito, incluso por encima de los formatos en los que ella misma participa en Mediaset.

Su futuro en el reality y lo que está por venir

A medida que avanzan los días, la estancia de Terelu en 'Supervivientes' sigue dando de qué hablar. Telecinco continúa sacando partido a su participación, y la pasada noche de martes, en 'Supervivientes: Tierra de nadie', se ha vivido un momento clave: la apertura extraordinaria de la palapa para abordar su tensa discusión con Pelayo Díaz. Además, ha tenido lugar votación exprés a través de la aplicación de Mitele que ha decidido el destino de los habitantes de Playa Misterio. Dos de los tres nuevos concursantes se han incorporado oficialmente a Supervivientes 2025, mientras que el tercero ha sido eliminado del reality.