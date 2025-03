Tensión en plató: Ivonne Reyes a punto de abandonar ‘De viernes’ tras hablar de Pepe Navarro

Ivonne Reyes está transitando sus propios infiernos. Se sienta en el plató de ‘De viernes’ a confesar que está arruinada y en tratamiento psicológico. Está en horas bajas y tiene el ánimo por los suelos, pues considera que una “mano negra” le está impidiendo volver a trabajar. Le extraña mucho, aunque no quiere señalar a nadie en concreto. Su batalla legal con Pepe Navarro enturbia su vida y se la complica aún más, pero no terminan de enterrar el hacha de guerra. Es por eso que la invitada estrella del programa de Telecinco negoció no tener que hablar sobre el padre de su hijo durante su entrevista. No se ha respetado.

La actriz tan solo quería hablar sobre cómo ha despilfarrado su fortuna, que llegó a ser en su día millonaria. Pero malas decisiones le han hecho caer en la ruina más absoluta, llegando incluso a “pedir 10 euros para poder comer”. Sobre esto ha ahondado mucho. También sobre cómo su hijo, Alejandro Reyes, le ha ayudado económicamente y emocionalmente. Sin él dice que no estaría viva: “Total, ¿para qué?”, llega a confesar.

Pone de relieve sus problemas de salud mental y cómo la depresión le impide tener la fuerza arrolladora con la que antes entraba a los sitios y se enfrentaba a los obstáculos de la vida. Pero sí que ha demostrado tener su carácter cuando ha amenazado con abandonar el plató tan convencida de plantar el programa, que han tenido que convencerla.

[[H2:La espantada de Ivonne Reyes en ‘De viernes’]]

La entrevista a la actriz iba sobre ruedas, estaba siendo profunda y parecía cómoda hablando de los momentos más delicados de su vida. Llevaba tres años sin pisar un plató de televisión y casi se va en mitad de su regreso. Un momento de tensión se ha vivido cuando los colaboradores han querido renfocar la entrevista y preguntar sobre Pepe Navarro. Querían saber el papel que ha jugado en todo esto y sobre la eterna batalla que hay sobre su paternidad: “Él es hijo de Pepe, hay una sentencia, es la verdad y no hay más”, se blinda.

Parece que a los colaboradores de ‘De viernes’ le parecían vagas las explicaciones y creían que apretando las tuercas la entrevistada hablaría. No fue así. Terminó estallando: “Si seguía por aquí, me voy”, señalaba a modo de advertencia. No la tomaron en serio y hubo una nueva pregunta sobre el presentador y enemigo público para ella. Nada más escucharla, levantó su teléfono móvil para hacer una llamada e irse del plató: “Si queréis no me pagáis, pero yo no estoy aquí para esto”. Nadie entendía nada, pues en la entrevista previa sí que se habló de Pepe Navarro sin problema alguno. Se lo recordaban, pero no entraba en razón.

Ivonne Reyes en ‘De viernes’ Telecinco

Al final, Bea Archidona ha tenido que mediar y convencer a Ivonne Reyes de que regresase a su asiento y finalizase la entrevista. Ella cedía ante la promesa de que no se volvería a tratar el tema de Pepe Navarro, quien sería tabú a partir de ese momento: “No vamos a preguntarte, porque somos educados, pero en tu contrato no hay ninguna cláusula de que no podíamos hablar de Pepe Navarro”, le dejaba bien claro la presentadora de ‘De viernes’ a su invitada. “Lo hablamos muy mal entonces”, respondió la actriz mirando a su mánager, que se encontraba entre bambalinas mientras regresaba a su puesto: “Si yo lo llego a saber me preparo, pero estoy en otra línea. Lo siento porque sé que es vuestro trabajo, pero no estoy a eso”, zanjó.