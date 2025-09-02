Vuelta al cole con HBO Max: la plataforma estrena 70 nuevos títulos en septiembre para amenizar el regreso a la rutina

En septiembre de 2025, HBO Max llega cargado de estrenos potentes encabezados por la miniserie original 'Task', lo nuevo de Brad Ingelsby (‘Mare of Easttown’), que vuelve a su terreno favorito: el crimen en la América profunda. En esta ocasión, Mark Ruffalo interpreta a un agente del FBI que lidera una unidad especial para dar caza a un criminal oculto tras la fachada de un padre de familia ejemplar. La plataforma también estrena 'Friendship', la comedia negra de A24 protagonizada por Tim Robinson y Paul Rudd sobre la soledad masculina y lo absurdo de las nuevas amistades en la adultez, y 'Warfare', dirigida por Alex Garland (‘Ex Machina’, ‘Aniquilación’, ‘Guerra Civil’), donde el realismo de los recuerdos de un ex Navy SEAL se mezcla con un reparto joven de lujo encabezado por Joseph Quinn, Kit Connor y Will Poulter. Además, el 9 de septiembre verá la luz el documental en dos partes 'Seen & Heard: The History of Black Television', que repasa cómo los creadores afroamericanos han conquistado un espacio propio en la televisión a pesar de décadas de obstáculos.

Lo más destacado del mes

El catálogo se amplía también con clásicos imprescindibles y títulos de culto. Entre ellos destacan 'Terroríficamente muertos' ('Evil Dead II'), 'Misery', 'La cabaña en el bosque', 'Tarde de perros' de Sidney Lumet, 'Uno de los nuestros' de Martin Scorsese y 'Seven' de David Fincher. Para los más nostálgicos llegan también 'Helena de Troya' (1956), 'Prometheus' y la animación japonesa con 'Your Name' o 'El lugar que nos prometimos'. La diversidad de propuestas es enorme: desde la música con 'Live Aid: Cuando el rock conquistó el mundo', hasta la cultura pop latina con 'Selena'. Sin duda, un mes donde HBO Max apuesta por combinar estrenos de peso, documentales reveladores y cine atemporal para todos los gustos.

1 de septiembre

'Una vida propia' (A Life of Her Own)

'Casi Navidad' (Almost Christmas)

'El mundo de Barney', temporada 1D (Barney’s World)

'Encerrada' (Caged, 1950)

Cortos mudos de Charley Chase

'Los niños que persiguen las estrellas' (Children Who Chase Lost Voices)

'7 de diciembre' (December 7th, 1943)

'Tarde de perros' (Dog Day Afternoon)

'Emmanuelle' (2024)

'Terroríficamente muertos' (Evil Dead II, 1987)

'Fuegos artificiales' (Fireworks, 2017)

'La fortuna sonríe a la señora Nikuko' (Fortune Favors Lady Nikuko)

'Gasoline Alley' (1951)

'Ghost Cat Anzu'

'Uno de los nuestros' (Goodfellas)

'Helena de Troya' (Helen of Troy, 1956)

'Jonah Hex'

'El guardián de la llama' (Keeper of the Flame, 1942)

'Kismet' (1944)

'El castillo solitario en el espejo' (Lonely Castle in the Mirror)

'Love & Pop'

'El hombre de las colinas negras' (Man From The Black Hills)

'María de Escocia' (Mary of Scotland)

'Misery'

'Incidente en Montana' (Montana Incident)

'El fiscal del distrito' (Mr. District Attorney)

'Murder Is My Beat'

'Calle Misterio' (Mystery Street)

'La enfermera de noche' (Night Nurse)

'Sin fin a la vista' (No End in Sight)

'Sin preguntas' (No Questions Asked)

'Nadie vive para siempre' (Nobody Lives Forever)

'En un lugar peligroso' (On Dangerous Ground, 1951)

'Nuestra Srta. Brooks' (Our Miss Brooks)

'Nuestros viñedos tienen tiernas uvas' (Our Vines Have Tender Grapes)

'Radio Encubierta' (Pirate Radio)

'Presentando a la princesa Shaw' (Presenting Princess Shaw)

'Prometheus'

'Rick y Morty', temporada 8 (Rick and Morty)

'Ruby y Jodi: un culto de pecado e influencia' (Ruby & Jodi: A Cult of Sin and Influence)

'Un lugar donde refugiarse' (Safe Haven)

'Lugar del crimen' (Scene of the Crime)

'Seven' (Se7en)

'Selena' (1997)

'La sombra de una mujer' (Shadow of a Woman)

'Splinter' (2008)

'El desconocido a caballo' (Stranger on Horseback)

'Tormenta de verano' (Summer Storm, 1944)

'Susan y Dios' (Susan and God)

'El exótico Hotel Marigold' (The Best Exotic Marigold Hotel)

'La cabaña en el bosque' (The Cabin in the Woods, 2012)

'La carga del río Feather' (The Charge at Feather River)

'Comando' (The Command, 1954)

'El gorrión caído' (The Fallen Sparrow)

'Fast & Furious 8' (The Fate of the Furious)

'Fast & Furious 8: Montaje del director extendido' (The Fate of the Furious: Extended Director’s Cut)

'El lugar que nos prometimos' (The Place Promised in Our Early Days)

'La pradera sin ley' (The Sea of Grass)

'El jardín secreto' (The Secret Garden, 1949)

'Niñera a la fuerza' (The Sitter, 2011)

'Niñera a la fuerza: versión sin censura' (The Sitter: Unrated, 2011)

'La dama de blanco' (The Woman in White, 1948)

'La mujer en la playa' (The Woman on the Beach)

'Trece mujeres' (Thirteen Women)

'Veronica Mars' (2014)

'Vigil en la noche' (Vigil in the Night)

'Cuando las damas se encuentran' (When Ladies Meet, 1941)

'Sin amor' (Without Love)

'La joven Bess' (Young Bess)

'Your Name'

2 de septiembre

'Los 33' (The 33)

5 de septiembre

'Friendship' (A24)

'Live Aid: Cuando el rock conquistó el mundo' (Live Aid: When Rock ‘n’ Roll Took On The World)

7 de septiembre

'Task' (HBO Original)

9 de septiembre

'Seen & Heard: The History Of Black Television' (documental original HBO)

12 de septiembre

'Warfare' (A24)

23 de septiembre

'The Devil Is Busy' (HBO Original)

25 de septiembre

'Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos' (docuserie Max Original)

30 de septiembre