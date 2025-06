Will Ferrel prepara un musical de Broadway basado en Eurovisión

Will Ferrell, el icónico actor y comediante, está preparando un ambicioso musical de Broadway basado en la película de Netflix "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", según confirmaron fuentes oficiales y el propio equipo creativo.

El proyecto, que ya está en desarrollo, contará con el guion adaptado por el propio Ferrell junto a su colaboradora de Saturday Night Live Harper Steele y el dramaturgo Anthony King, conocido por su trabajo en musicales como Beetlejuice y Gutenberg! The Musical!. La dirección estará a cargo de Alex Timbers, reconocido por éxitos como Moulin Rouge! y Just in Time, mientras que la música correrá por cuenta de Savan Kotecha, quien fue el productor musical de la película original.

La película, estrenada en 2020, narra la historia de Lars Erickssong y Sigrit Ericksdottir, dos aspirantes a músicos islandeses interpretados por Ferrell y Rachel McAdams, que sueñan con ganar el famoso certamen europeo. La cinta se caracterizó por su humor absurdo, su tono emocional y canciones memorables como “Husavik (My Hometown)”, nominada al Oscar. Ferrell expresó su entusiasmo por el proyecto: “El musical es el lugar perfecto para continuar nuestra celebración de todo lo que amamos de esta increíble y unificadora competencia de canciones”. Por su parte, Alex Timbers destacó cómo la película original “levantó el ánimo durante un momento muy oscuro”, y ahora espera llevar esa misma mezcla de corazón, espectáculo e irreverencia a los escenarios de Broadway.

El musical cuenta con el respaldo oficial de la organización del Festival de la Canción de Eurovisión, cuyo director, Martin Green, calificó al equipo como “estelar” y auguró una adaptación “igualmente estelar” de la película. Por el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno, pero el equipo ya trabaja para trasladar la magia, las canciones y el espíritu de Eurovisión a los escenarios neoyorquinos