Desmontando el triunfalismo

Le duele a Sánchez que Feijóo esté desmontando su triunfalismo económico. La realidad es tozuda, por muy buenos que sean los especialistas en maquillaje del Gobierno. A la hora de la verdad, son los ciudadanos los que perciben como está el país. Y la realidad es que las familias no han parado de perder poder adquisitivo. Un 12,3% en los dos últimos años. La mayor cifra de entre las naciones desarrolladas.

No es verdad, como dice Sánchez, que la inflación haya sido responsabilidad de Putin. Se lo aclaró Feijóo en el debate. Antes de la guerra, ya estaba en el 6,5%. Como tampoco lo es que Zapaterohubiese subido las pensiones en 2010. Todos sabemos que las congeló. O que no tenga previsto cobrar peaje en las autovías. Lo ha comprometido con Bruselas. Justamente Bruselas le ha sacado los colores al Ejecutivo haciendo público, a través de Eurostat, que tenemos un millón de parados ocultos.

La lista de inexactitudes es inabarcable. Porque hemos sido el último país de la eurozona en recuperar el PIB prepandemia. El deterioro de la inversión privada es evidente. La mitad del empleo que se crea es público, y eso supone más gasto y más deuda. Tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil de Europa. El impacto de los fondos europeos no se ve por ninguna parte. Somos los que más nos endeudamos durante la crisis del coronavirus. El déficit no se modera pese al aumento de la recaudación. El número de autónomos retrocede. Las quiebras concursales se disparan. Feijóo, De Cos, Bravo, Currás, Conde y Garicano no lo van a tener fácil.