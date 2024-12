El cambio en la ley que permitirá a los farmacéuticos vender medicamentos sin receta: cuándo entra en vigor

Acudir al ambulatorio es una actividad que a nadie le gusta. En ocasiones se tiene que ir por clara necesidad de salud, es decir, para realizar alguna prueba o para que el médico o enfermero diagnostique la enfermedad que tiene el cliente, ya sea algo grave o simplemente un virus pasajero. Sin embargo, otras veces se debe asistir únicamente para un mero papeleo o formalismo. Hay que esperar, a veces mucho, en la sala espera para que simplemente te vuelva a ampliar un medicamento ya recetado.

Personas que sufren migrañas o ancianos que necesitan pañales tienen que acudir de forma periódica simplemente para que les renueven unas recetas que caducan cada cierto tiempo. Muy pronto esto cambiará radicalmente. El Ministerio de Sanidad está terminando de preparar el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, una nueva normativa que afectará a algunos medicamentos, y a las funciones de los farmacéuticos a la hora de dispensarlos.

El farmacéutico Carlos Sebastiá ha explicado mediante un vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok cómo afectarán estos cambios a los ciudadanos. Durante el mismo explica las tres principales novedades que afectarán los farmacéuticos en 2025. "Esta nueva Ley de los Medicamentos nos dotará de nuevas funciones extra a los farmacéuticos", explicó antes de comenzar a detallarlas de forma individual.

Las novedades en las farmacias en 2025

"El primer cambio sería la sustitución de farma a farmacéutica", explica Carlos. Este experto detalla el cambio, que va mucho más allá del nombre, con un ejemplo: "Hasta la fecha, si el médico os prescribía paracetamol en sobres, nosotros no podíamos cambiarlo a comprimidos". Se dan varias circunstancias en las que esto podría ser útil: "Imaginad que no os gusta el sabor de los sobres, que no tenemos en ese momento. Con la nueva ley podremos cambiarlo", afirma.

"El segundo cambio sería la introducción de medicamentos de primera prescripción", informa. A priori, con el nombre, no se entiende demasiado, pero es algo que va a ahorrar muchísimo tiempo a los pacientes y a médicos. Utiliza el ejemplo mencionado anteriormente de las migrañas para explicar esta novedad: "Imaginad que tenéis migraña, vais al médico os lo diagnostica y os da un tratamiento, lo retiráis en la farmacia y no vuelve a aparecer. Hasta la fecha no podemos hacer nada, tenéis que volver al ambulatorio a por nuevas recetas. Con esta nueva ley podremos dispensar repetidamente, en ocasiones, durante una horquilla de tiempo, bajo nuestra supervisión ese medicamento en más ocasiones", aclara Carlos.

Se podrá acudir a la farmacia sin receta

Según explica este farmacéutico, en estos casos en los que ya haya un diagnóstico previo de la enfermedad, se podrá acudir a por los medicamentos pertinentes sin la necesidad de volver al médico para que los vuelva a recetar. La farmacia podrá supervisar el tratamiento y entregar esos productos, algo hasta ahora no permitido.

La tercera novedad está más relacionada con el bolsillo, con lo económico. "Por último, tendríamos la financiación mínima de medicamentos de marca", explica en el vídeo. "La Seguridad Social, para que entre un tratamiento, fija un precio referenciado. Por ejemplo, el ibuprofeno. Imaginemos que lo fija en 2 euros. Hay un montón de marcas de ibuprofenos, imaginad que la que os gusta vale 2,5 euros. Hasta la fecha ese medicamento ibuprofeno, al estar por encima de ese precio de referencia, quedaría excluido del sistema. Con la nueva ley el paciente podrá adquirir ese medicamento pagando la diferencia entre el precio de referencia y el precio de ese medicamento", puntualiza. Con esta novedad se tendrá mayor libertad para elegir los medicamentos que más gusten.

"Como podéis observar, estos cambios están enfocados a darnos un poquito más de recursos a los farmacéuticos para que vosotros los pacientes no tengáis que ir tanto el ambulatorio para cosas un tanto absurdas", concluye Carlos, que parece bastante de acuerdo y feliz con las medidas que están cerca de implementarse.

Dudas en algunos clientes

Algunos usuarios no están del todo de acuerdo con estas medidas en los comentarios. Ellos consideran que algunas farmacias dirán que no tienen el genérico para vender el que más margen tiene y obtener un mayor beneficio económico. El farmacéutico lo desmiente: "He trabajado en varias farmacias y la política siempre es la prioridad del paciente". La ministra de Sanidad, Mónica García, en la Comisión de Sanidad del Congreso, elevar al Consejo de Ministros a principios de año.