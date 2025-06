Dile adiós a la inflamación abdominal: según una entrenadora, estos 3 hábitos están saboteando tu cuerpo sin que lo sepas

En la cultura del "haz más", muchas mujeres sienten que deben entrenar más fuerte, rendir más en el trabajo y exigirse más en todo, sin parar a escuchar lo que su cuerpo necesita. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, el cuerpo empieza a dar señales: hinchazón, cansancio, ansiedad, desajustes hormonales.

La entrenadora Dori Eleta, especializada en salud femenina, comparte que durante años sufrió fatiga adrenal sin saberlo. Ayunos prolongados, entrenamientos intensos sin energía suficiente, café en ayunas y saltarse comidas fueron prácticas que, en lugar de fortalecerla, terminaron debilitando su sistema hormonal. Hoy, tras años de estudio y experiencia, comparte las tres cosas que más le ayudaron a revertir ese estado y que muchas mujeres aún repiten sin saber lo perjudiciales que pueden ser.

1. Entrenar en ayunas no es siempre buena idea

Hacer ejercicio sin haber comido nada es una práctica extendida. Pero según Eleta, puede ser contraproducente, especialmente en mujeres mayores de 35. Entrenar en ayunas eleva el cortisol, la hormona del estrés, y cuando ese cortisol permanece alto durante el día, los efectos son visibles: inflamación, aumento de grasa abdominal, ansiedad, retención de líquidos y pérdida de masa muscular. "Cuando tenía 20 años me sentía invencible, pero no escuchaba a mi cuerpo. Hoy sé que no respetar sus ciclos me pasó factura", confiesa.

2. Tomar café en ayunas altera tu equilibrio hormonal

El café en ayunas también puede ser un enemigo silencioso. Si no se acompaña de comida, acelera aún más la producción de cortisol, dejando al cuerpo en un estado de hipervigilancia constante que impide su recuperación. "Esto puede contribuir a desequilibrios hormonales importantes, que a medio plazo generan insomnio, fatiga, irritabilidad o cambios en el ciclo menstrual", asegura la experta.

3. Saltarse el desayuno tampoco ayuda

En mujeres, el desayuno cumple una función reguladora del metabolismo y las hormonas. Al saltarlo, el cuerpo interpreta que está en un entorno inseguro, y mantiene activado el eje del estrés. ¿La consecuencia? Picos de hambre más adelante, ansiedad y bloqueo en la quema de grasa. Dori insiste: "Es importante que te veas como mujer. No somos iguales que los hombres y por eso nuestros hábitos también deben ser diferentes".