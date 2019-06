Confirmado: habrá una cuarta temporada de “La casa de papel”

Netflix no se cansa de decir, aunque nunca habla de cifras, que “La casa de papel” -cuya primera y segunda temporada nació como resultado de la colaboración entre Series Atresmedia y la productora Vancouver y se pudo ver en abierto en Antena 3.- que es la ficción de la plataforma más vista en habla no inglesa. Todo un logro para la ficción española, ya que también está en el “Top Five” de las ficciones más vistas en el mundo, por lo que entra en la prestigiosa liga de “Juego de Tronos”, “Modern Family” y “Anatomía de Grey”. Hoy, durante la presentación de la tercera temporada, en la que no faltarán “El profesor”, “Berlín”, “Tokio” y “Nairobi” y en la que se une al reparto Najwa Nimri, se confirmó que habrá una cuarta entrega; es más, ya se están grabando los nuevos episodios. Su creador, Álex Pina, sin entrar en muchos detalles, lo que sí aseguró es que el atraco se realizará en España, “aunque siempre quieren que atraquemos Fort Knox (la base militar donde está la reserva de oro de Estados Unidos), porque queremos revalorizar nuestra cultura mediterránea y latina”.