El concursante de “Love Island” se rompe un ojo en dos por el impacto de un corcho

Aunque ya se sabe que los corchos de las botellas son traicioneros... ¡Hay que tener mala suerte! Theo Campbell, el concursante del “reality” británico “Love Island” está viviendo los momentos más dramáticos de su vida. Estaba pasando unos dias de vacaciones en Ibiza, después de rodar el formato en Mallorca cuando de la alegría se pasó al dolor. Estaba abriendo una botella de champán con tan mala fortuna que el corcho se le fue directamente a un ojo y se lo partió en dos. “Básicamente 2 cirugías oculares después de un accidente muy desafortunado, he perdido toda la visión en mi ojo derecho ya que se partió por la mitad. Nunca habría pensado que un tapón de champán sería mi final”, escribió en su cuenta de Instagram. Según el periódico ibicenco “Neu diari”, rápidamente fue trasladado al hospital de Can Misses donde fue operado de urgencia. A pesar de que escribió que por ese ojo no vería jamás está recuperando la vista.

Tanto él como su novia no han estado a la altura del servicio que le prestaron los sanitarios, ya que la pareja de Campbell se quejó a través de las redes sociales que el centro hospitalario “nadie sabía inglés” y que le habían dejado sola. La recuperación parece que va por buen camino, ya que la pareja se dedica desde la habitación del hospital a responder a las preguntas de sus fans.