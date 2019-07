El reparto de 'Zoey 101' se reúne ¿Estarán preparando un reboot?

No pudo faltar a la reunión Dan Scheneider, el creador de 'Zoey 101', que compartió una foto junto a los actores con el mensaje: "Algunos rumores sobre Zoey 101 me llevaron a hablar con mi buen amigo Sean Flynn (Chase) y en 72 horas... esto es lo que pasó ".

Los fans han echado de menos a Lynn Spears en las fotografías que el reparto ha subido a las redes sociales, pero aun así sus compañeros intentaron contactar con ella para que estuviera en la cena aunque fuera en la distancia, a través de una videollamada.

"No sólo me he perdido la reunión, también el FaceTime porque me quedé dormida", escribió la actriz protagonista en Instagram, "gracias por el vídeo, espero veros pronto". Sus compañeros en la serie quisieron recordarla en su reencuentro y la enviaron un mensaje diciéndole que la echaban de menos, y dedicándole la canción de introducción de la serie.