La espina de Verónica Castro ('La casa de las flores'): Se retira tras revelarse que se casó con una mujer

Los seguidores de 'La casa de las flores' siguen en “shock” tras enterarse de que Verónica Castro no continuará en la serie, tal y como aseguró Manolo Caro, creador de la comedia mexicana, en el FesTVal.

La actriz se despidió de la familia De la Mora tras el final de la primera entrega. Esta salida podría estar relacionada con la decisión que ha tomado Castro de abandonar la televisión, una noticia que ha provocado mucha polémica debido al supuesto motivo por el que ha tomado esta medida.

Tras 53 años de trayectoria en el mundo de la interpretación, la actriz ha decidido desaparecer de la pantalla, debido a que, según ha revelado, se siente "agotada de tanto mal". Cuando la interprete habla de este "mal", también se refiere a las agresiones y burlas que ha recibido por los rumores de su supuesta boda con una presentadora.

Yolanda Andrade, presentadora y actriz mexicana, ha declarado esta semana que hace 20 años se casó con Castro "de manera simbólica". Andrade confesó que tenía pruebas y que decía la verdad ante el enfrentamiento con Castro, debido a que la actriz lo negó.

Ante este rumor, la interprete de 'La casa de las flores' respondió a todos los mensajes que había recibido con un solo tuit: "No hagas daño porque el espejo lo regresa y amo todo lo positivo por eso me aparto de lo contrario Dios Bendiga a los que hablan de mí. No me Casé!".

Castro ha publicado un vídeo en sus redes sociales para despedirse de sus fans, además ha acompañado el mensaje con la canción 'Alguna vez', de su hijo Cristian Castro: "Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento de este público infinito, que me merece tanto respeto y que me ha dado tanto que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós".

"Digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregue mi vida, con todo mi amor gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz", ha añadido la estrella de la televisión mexicana.

Sin embargo, en la segunda parte del dramatizado ya no figura el personaje de Virginia de la Mora, la fallecida matriarca del clan interpretada por Castro, quien solo firmó por una temporada.