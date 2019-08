Los nuevos Gabriella Montez y Troy Bolton de 'High School Musical'

Además de las series de 'Marvel' y 'Star Wars', Disney+ ha anunciado la puesta en marcha de una serie basada en una nueva versión de 'High School Musical'. Esta adaptación constará de 10 episodios y se titulará 'High School Musical: The Musical'. Esta propuesta se ha grabado en formato docuserie y se estrenará el próximo 12 de noviembre.

El protagonista, que ocupará el puesto de Zac Efron, será Joshua Basset, también conocido por interpretar al protagonista en 'Entre hermanos' de Disney Channel. En este nuevo proyecto, Basset se pondrá en la piel del personaje principal, Ricky, un estudiante que se presenta a una audición con la intención de participar en un musical junto a su ex novia Nini (Olivia Rodrigo), y así recuperarla. Sin embargo, la reputación de Ricky no le ayuda a conseguir el papel en la obra, debido a que no es bueno en nada y todos sus objetivos los ha logrado por su desparpajo.

Cada episodio será producido por Tim Federle y Oliver Goldstick. En la ficción se volverá a utilizar la canción principal de 'High School Musical', aunque también incluirán otro tema escrito especcificamente para 'High School Musical: The Musical'.