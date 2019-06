Audiencias: el gran fiasco de La 1 en mayo

Era el mes propicio para la remontada porque lo tenía todo a favor: la gala de Eurovisión, la final de la Copa del Rey de fútbol, «MasterChef», el final de temporada de «La caza. Monteperdido» y «Cuéntame cómo pasó», que, como es habitual en las series estadounidenses, ha optado por un «impasse» para dejar a los espectadores con la miel en los labios hasta el retorno de la mitad de su vigésima temporada para los próximos meses. Sin embargo, con este arsenal de programas, eventos deportivos, series y las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, La 1, además de no remontar, se estanca. La cuota media en mayo ha sido de un 9,4 por ciento, segun los datos de Barlovento Comunicación, Incluso baja un 1,3 punto con respecto al mismo mes en 2018.

Descrédito

El canal principal de la corporación, cuya administradora única es Rosa María Mateo, no ha sabido rentabilizar unos eventos televisivos que son oro puro para cualquier canal. Es increíble que atesorando las cinco emisiones más vistas el mes pasado: la Copa del Rey, que obtuvo un 44 por ciento de «share» y 6,4 millones de espectadores; «Eurovisión: votaciones (44,6 de cuota y 6,1 millones de seguidores); el «Post fútbol Copa del Rey (33,4 y 5,4); «Festival Eurovisión» (36,7 y 5,4) y Copa del Rey (36,3 y 4,8 millones de fieles), no haya logrado superar los la barrera psicológica de los dos dígitos. Para colmo, los informativos tampoco carburan. Son la tercera opción de los espectadores, con una media, en la sobremesa y la noche, del 11,7 por ciento. De lunes a viernes en la franja de sobremesa, con un 13 por ciento, es la cuarta opción, ya que es superado por Antena 3, Telecinco y laSexta y, en la noche, se convierte en la tercera alternativa al obtener un 10, 5. Con el 9,4 sigue sin levantar cabeza, ya que no alcanza el 10 por ciento en lo que va de año y eso que mayo es uno de los meses más fuertes del año, en el que las cadenas echan el resto Especialmente sangrantes son los datos en Cataluña. Justo en el año en el que celebra su 60 aniversario, La 1 se queda en un 6,6 en esa comunidad autónoma. Así se convierte en una oferta casi residual. Sería más que conveniente que la corporación se lo hiciese mirar porque el desapego de la audiencia es evidente.

Otro dato que no puede pasar inadvertido es el rendimiento de Cuatro en mayo. Obtiene un paupérrimo 5,3 de cuota de pantalla, dos décimas más que el mes anterior y seis décimas menos con respecto a mayo de 2018. Mientras, su directa competidora, laSexta logra un 7,1, por lo que la supera en 1,8 puntos. Es evidente que la estrategia de Mediaset, con el nuevo modelo de la «televisión transversal», conviertiendo a Cuatro en una fotocopia de Telecinco no ha funcionado. La emisión de una gala especial de «Supervientes» el martes, presentado por Carlos Sobera, no ha sido suficiente, porque en el resto de las franjas horarias de ese día y en el resto de la semana vuelve a su ser: un canal que, a pesar de ser generalista, tiene unos dígitos que bien podrían ser propios de los canales de TDT. Descontando el martes, Cuatro mantendría un 4,9 de «share». Por si fuese poco, la cadena se ha convertido en una replicante de Telecinco, ya que emite catorce horas a la semana espacios que han estado en la programación del canal principal, como «Mujeres y hombres y viceversa», y ahora, el «reality» de supervivencia de famosos. Tampoco funcionan los informativos, marginados en la programación. Después de desmantelar los espacios de noticias a diario –a pesar que lo han camuflado con la emisión de «Cuatro al día»– los únicos que se tienen entidad propia son los del fin de semana han marcado mínimo histórico con un 6,4 de cuota en la sobremesa y un 4,3 en la noche.