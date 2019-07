El legado de "Los Soprano"

Algo se mueve en el universo de «Los Soprano» justo en el año en el que se cumplen 20 años del estreno de la serie. HBO y su creador, David Chase, están preparando una película sobre la ficción y barruntan producir una precuela de la serie que protagonizaría Michael Gandolfini, el hijo del malogrado James. ¿En el origen de estas decisiones está un cuadro de ansiedad por no haber superado ese milagro artístico o simplemente hay un interés crematístico? Esta pregunta no la puede ni responder la psiquiatra Jennifer Melfi (Lorraine Bracco) a la que el mafioso Tony Soprano (James Gandolfini) acudía para intentar amaestrar ese monstruo llamado ataque de pánico producto de la enfermiza relación que tiene con su madre y demás cuitas familiares y en la organización criminal que lidera.

Estos dos proyectos son la mejor terapia para Chase porque desde «Los Soprano» sufre un bloqueo creativo para hacérselo mirar. Desde que finalizó la serie, en 2007, solo ha producido «Not Fade Away» (2012) y «The Many Saints of Newark», la cinta sobre «Los Soprano». Y como creador, más de lo mismo.

Se da la paradoja de que ahí está el creador devorado por su criatura mientras HBO y los creadores de la ficción televisiva todavía tendrían que hacerle una genuflexión porque «Los Soprano» les cambió la vida para siempre. «Su irrupción fue trascendental y decisiva para entender el salto cualitativo de las series por el alto nivel de calidad de la producción y la hondura de los personajes. Eran unos antihéroes con muchos matices y muy complejos psicológicamente. Ni la maldad ni la bondad que tenían era absoluta. Eso creó la empatía del espectador porque podíamos compartir con Tony Soprano, Carmela y Christopher Moltisanti dilemas éticos y morales. Sin “Los Soprano”, y la simpatía que suscitó entre los espectadores, no existirían otras series como “Breaking Bad”, “Juego de tronos” o “Californication”», afirma Graciella Padilla, coordinadora de grado de Periodismo en la universidad Complutense.

Desequilibrio mental

Padilla también valora cómo fue una de las primeras series cuyo protagonista, que encima era un capo de la mafia, tenía un desequilibrio psicológico. «Ayudó a eliminar el estigma de las enfermedades mentales. Veíamos a un hombre que tenía que ser duro y violento por su actividad delictiva pero que también era vulnerable, sufría por los suyos, se sentía culpable y, sobre todo, nos mostraba sus sueños. Esos interludios oníricos eran muy interesantes», afirma. «Los Soprano» también contribuyó a que los creadores se alejasen de los arquetipos del cine y las series del género que solían echar la mirada atrás para mostrar a gánsters míticos. La narración de «Los Soprano» sucedía en tiempo real, desde 1999 a 2007. «En ella no luchan contra la Ley seca, ni hay una violencia explícita. Además, ni no supiésemos a qué se dedica, Tony podría haber pasado por un americano medio con una crisis de identidad», apunta Padilla, que añade que «valorar si es la mejor serie de la historia o no es muy simplista. Sin embargo, sí que dejó el listón muy alto para los que quisiesen hacer otra serie sobre mafiosos y además resiste muy bien el paso del tiempo. Mis estudiantes la han recuperado a través de HBO y les gusta porque sigue siendo muy rompedora».