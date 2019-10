‘La voz kids’ está dejando grandes momentos en las noches de los lunes y martes en Antena 3. Niños con voces increíbles y también grandes valores, como demostró Alba Aguilar, una joven de Puente Genil que, primero sorprendió a los coaches con su voz y luego conquistó a todo el mundo con un mensaje feminista muy contundente en su camiseta; un ‘No es no’ que demostró el compromiso de los jóvenes con la igualdad entre hombres y mujeres.

Alba, que cantó One and Only de Adele y se fue al equipo de David Bisbal, dejó más mensajes feministas aparte del de su camiseta: “Me ponen muy de los nervios las injusticias y el machismo. Creo que hemos avanzado un poco, pero queda mucho por hacer y yo, si puedo ayudar, mejor... he salido guerrera”, dijo con convencimiento la joven que ya está dentro del programa.