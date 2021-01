Conoce la interesante simbología del escudo de España

La representación del escudo español ha venido íntimamente ligada a las evoluciones e involuciones de nuestra democracia, las distintas monarquías regentes desde los años Católicos y los territorios que han conformado nuestra nación. Al final, después de probar numerosos borradores, hemos llegado al escudo actual que ondea en la bandera nacional, símbolo oficial de nuestra nación desde su aprobación legal en 1982.

Pero sus símbolos, esos dibujitos en ocasiones casi imperceptibles que se colorean en sus distintos cuarteles y escusones, son mucho más antiguos que la última constitución. Remontan tan lejos que volaríamos en retroceso atravesando los combates contra Napoleón, las guerras de reconquista con espadas cristianas, la gloria de Roma, hasta aterrizar en el pasado oscurísimo de las leyendas de la mano del fortachón Hércules. Hasta aquí, tan lejanos, llegan nuestros símbolos.

Armas del Reino de Castilla

El primer cuartel del escudo nacional - el primer recuadro a la izquierda - representa al Reino de Castilla, ya que este emblema era el mismo que enseñaban los ejércitos castellanos antes de su unión con León y, posteriormente, con Aragón y el resto de España. Se desconoce por qué se eligió un castillo de oro sobre un campo rojo como heráldica, más allá de la evidente similitud entre la toponimia de la región y los castillos medievales, aunque los expertos consideran que Alfonso VIII (el rey castellano que comenzó a usarlo) pretendía mostrar la fuerza, la resistencia y el arraigo de Castilla en sus territorios, de cara a los enemigos.

Armas del Reino de León

El segundo cuartel representa al Reino de León. Tras la unificación entre Castilla y León, el escudo castellano-leonés estaba conformado por dos cuarteles con el castillo y otros dos con un león, alternados entre sí, y parece sensato y lógico que esta misma estructura se haya seguido, más o menos, con nuestro escudo oficial. El león representa al reino del mismo nombre, a su rey, al valor de sus súbditos. Un dato curioso a tener en cuenta es que, de todas las monarquías y regiones que utilizaron al león en sus escudos del medievo, el de León fue el primero de Europa, antes incluso que los famosos leones de los escudos ingleses.

Escudo de León incorporado al de Castilla.

Armas del Reino de Aragón

El tercer cuartel, compuesto por cuatro columnas rojas sobre un fondo amarillo, recuerda al Reino de Aragón. La leyenda asegura que el escudo fue ideado por el rey franco Luis el Piadoso. Según recogen los escritos del historiador medieval Pere Antoni Beuter, ocurrió después de una sangrienta victoria contra los normandos cuando el monarca se acercó a Wifredo el Velloso, Conde de Urgel y héroe absoluto de la batalla, “y mojóse la mano derecha de la sangre que le salía al conde, y passó los quatro dedos ansí ensangrentados encima del escudo dorado, de alto a baxo, haziendo quatro rayas de sangre, y dixo: «Éstas serán vuestras armas, conde”. Sin embargo se considera que su historia real se remonta al siglo X, cuando el Reino de Aragón y la Santa Sede se encontraban tan unidos que el rey Sancho Ramírez decidió incorporar a su escudo los colores papales (amarillo y rojo) como muestra de vasallaje al Papa.

Armas del Reino de Navarra

El cuarto y último cuartel representa al reino de Navarra, incorporado a la unión dinástica de Castilla y Aragón tras la conquista de Fernando el Católico. Las cadenas ya formaban parte del escudo navarro desde la famosa Batalla de las Navas de Tolosa (1212). Cuenta la leyenda que durante este combate histórico, el caudillo musulmán se protegió de la furia cristiana tras un muro formado por esclavos africanos encadenados entre sí, y que el rey navarro Sancho VII el Fuerte cortó de un espadazo y con una fiereza admirable las cadenas, para abrirse camino. El monarca navarro se llevó las cadenas como recuerdo de vuelta a su reino y las incorporó a su escudo.

Armas del Reino de Granada

El entado en punta situado en la parte inferior del escudo representa al Reino de Granada, simbolizado, como es evidente, con una granada. La importancia de Granada en la Historia española es altísima debido a que fue el último territorio musulmán peninsular que tomaron los reyes cristianos antes de finalizar la Reconquista. Un proceso que había comenzado en el 722 y culminó de la mano de los Reyes Católicos en 1492, gracias a esta victoria definitiva. La ciudad de Granada y sus regiones de alrededor fueron conocidas bajo el título de reino hasta 1833, con la división territorial de España.

Armas de la dinastía de Borbón-Anjou

El escusón colocado en el centro del escudo representa a la dinastía monárquica de nuestro país, tomada de la misma heráldica que utilizaron durante siglos los reyes franceses. No olvide el lector que los Borbón comenzaron a gobernar España de la mano de Felipe V, un rey francés. La flor de lis sobre un campo azul era habitual en los escudos monárquicos franceses, y en los españoles desde la coronación de Felipe V, pero su uso en diferentes simbologías europeas comienza desde tan atrás como la civilización minoica, en la Grecia Antigua. En Francia comenzó a utilizarse cuando, durante la coronación del rey franco Clodoveo I, una paloma blanca apareció como por voluntad divina para depositar un ramillete de lirios (flores de lis) en las manos del obispo San Remigio.

Estatua de Hércules | Imagen cedida

Las Columnas de Hércules

En los laterales del escudo pueden apreciarse dos columnas blancas, abrazadas por una banda roja. En la banda se escribe la frase Plus Ultra (más allá), en referencia a que el lado africano y el lado español del estrecho de Gibraltar hacen de puerta de salida de Europa para ir “más allá”, hacia el continente americano. Antes de los viajes de Colón, las Columnas de Hércules ya aparecían representadas en diversos lugares asociados con la cultura romana, pero la banda que las abrazaba decía: Non Plus Ultra (nada más allá), porque se pensaba que el mundo terminaba en España y más allá solo podría encontrarse océano y muerte. En cuanto al mito de las Columnas, la historia cuenta que Hércules quiso levantar un monumento en su propio honor tras derrotar al gigante de tres cabezas Gerión. Haciendo uso de su fuerza desmesurada separó las montañas de Abila y Calpe y creó el Estrecho de Gibraltar. También conocido como las columnas de Hércules.

La Corona real

Desde Felipe II hasta nuestros días, la representación heráldica de la Corona real ha sido prácticamente la misma, excluyendo contadas variaciones. Casi siempre ha sido dibujada bajo la forma de la corona tumular (utilizada para la apertura de las Cortes Generales hasta Alfonso XIII) a excepción de las etapas republicanas de nuestra historia. En la Primera República fue sustituida por una corona cívica; en la Segunda República se incorporó un castillo con forma de corona; y durante el franquismo la cabeza del águila de San Juan ocupaba el espacio que debía ocupar la corona.