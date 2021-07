Estas son las playas más peligrosas de España en 2021

Cuidadito este verano que las playas son muy divertidas aunque también peligrosas. Ya conocen la bandera roja. De tantas playas que brillan en nuestro país, hay cinco que tenemos que vigilar con mucho cuidado, sobre todo si vamos con niños que son muy pequeños y en seguida podemos perderlos de vista. Aquí están las cinco playas más peligrosas de España, solo para que tengas cuidado este verano.

El Bollullo (Tenerife)

Vista de la Playa del Bollullo.

La primera playa señalada en esta lista negra la encontramos fuera de la Península, porque los archipiélagos también pueden ser un refugio para las aguas más traviesas del Atlántico. Quizá nos sirva de advertencia su arena oscura y sus rocas oscuras donde se desploman decenas de olas y corrientes peligrosas que se formaron en el fondo del mar. Las complicaciones en esta playa ocurren cuando dichas corrientes hacen de imán, y dificultan enormemente a los bañistas regresar a la seguridad de la orilla. Una difícil prueba que se complica todavía más los días que el mar anda picado, que, en esta isla fantástica, ocurre a menudo. Solo en 2017 dos alemanes de 30 años fallecieron en esta playa debido a sus fuertes corrientes, después de no haber conseguido salir del agua.

Playa de los Muertos (Almería)

Playa de los Muertos.

Cuando el cartel de la puerta nos recibe con un nombre como este, lo normal es que sepamos que uno no viene a esta playa para enseñar a nadar a su hijo. Aunque su infamia se debe a la retahíla de cuerpos de marineros, piratas y pescadores que han arribado a sus orillas a lo largo de la Historia, antes que sus posibles peligros para los bañistas, tristemente la playa procura hacer honor a su nombre de todas las formas posibles. Un brusco escalón ubicado a pocos metros de la orilla puede suponer problemas: basta que el bañista tropiece desprevenido para que se hundan de golpe tres cuartos de su cuerpo, entonces quedará a merced de las fuertes corrientes interiores que pululan por allí. Aunque la Playa de los Muertos es también una de las más populares del Cabo de Gata, es importante estar atento a las fuertes corrientes y tantear el escalón.

Playa de Fortiñón (Vigo)

Playa de Fortiñón.

El precio a pagar por la visión espectacular del sol cuando se zambulle a dormir en el Atlántico quizá sea la playa más peligrosa de nuestro país, debido a su potente resaca. Ya saben: entras en el agua riendo y jugando y cuando menos te lo esperas has perdido de vista la sombrilla, y si olvidamos que el mar es una criatura propia y con una fuerza espectacular, nos adentramos en terreno peligroso. Además la forma que tienen las olas de romper contra la orilla también pueden arrastrarnos agua adentro. La última víctima mortal fue un joven de 20 años que murió ahogado en verano de 2010.

Playa de los Locos (Cantabria)

GRAF4692. SUANCES, 11/05/2021.-Vista de la playa de Los Locos en Suances.

El nombre en este caso quizá sea un tanto exagerado pero sí que sería bueno andarse con cuidado cuando nos bañamos en esta playa. El problema lo traen los vientos del Cantábrico. Resulta que llega alocado desde el terreno que le ha ofrecido el océano para volar y provoca un oleaje de padre y muy señor mío. Lo que convierte la playa en una potencialmente peligrosa, además de un campo de juegos excelente para los apasionados del surf (que serían los locos, supongo). Entonces si visitas la Playa de los Locos en Suances, limítate a vigilar el oleaje y disfruta con cuidado.

Playa del Faro de Trafalgar (Cádiz)

Faro de Trafalgar en Barbate, muy cerca de Vejer de la Frontera.

Debe ser que las aguas de Trafalgar no tienen mucho cariño a los españoles porque las fuertes corrientes de esta playa la sitúan entre las más peligrosas, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Parece que todos los monstruos del mar tienen aquí su morada, y son habituales los remolinos que provocan las fuertes corrientes del Estrecho, así como un fuerte oleaje soplado por los vientos traídos de África. Un paso en falso, un segundo de duda suponen la diferencia entre regresar jadeante a la orilla o no regresar nunca más. Así de crudo y de peligroso. Y lo sabemos porque esta ley brutal del mar no se aplica solo a los bañistas, sino también a decenas de pateras que encontraron un abrupto final cuando tocaron las mismas aguas del Faro de Trafalgar.