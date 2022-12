Cinco planazos para esquiar en la Purísima en el Pirineo francés

Si eres de los que está deseando esquiar y disfrutar la nieve, aquí te ofrecemos planes para aprovechar el largo puente de la Purísima y así inaugurar la temporada de nieve a lo grande. Podrás descubrir algunas de las 40 estaciones de la cara bonita del Pirineo, muchas de ellas accesibles con el mismo forfait; para aprender a esquiar y a evolucionar a tu ritmo, pagando sólo por las pistas que esquías, no más; para disfrutar sin esquís de toda la magia que brindan los Pirineos, con un forfait específico para ello; para reservar ahora y disfrutar más después, gracias a las ventajas de los múltiples descuentos. Descubre los 5 planes más espectaculares para este puente de la Purísima en el Pirineo francés.

Plan 1: “Trio Pyrénées”, los Pirineos Orientales 3 en 1

Las estaciones de Porté-Puymorens, Formiguères y Cambre d’Aze son tres zonas de montaña distintas e inconexas en los Pirineos Orientales que, a partir de esta temporada, puedes descubrir con el mismo forfait. El “Trio Pyrénées” te permite disfrutar de la nieve y de la montaña como nunca; gracias a una nueva estructura de gestión única, creada con la voluntad de acompañar la transición de las estaciones de montaña y la diversificación de las actividades en todos los dominios.

Entre otras actividades, en Porté-Puymorens cuentas con el rooftop: “Le Pied dans le vide”. Esta versión pirenaica de la Pasarela de la Aiguille du Midi en los Alpes, consiste en una plataforma sobre el vacío, de vidrio translúcido y acero, que arroja vertiginosas e increíbles pendientes en un entorno ecológico de ensueño. Puedes acceder a él con esquís con el remonte de Fontfrède. INFO: +33 (0)4 68 04 82 41 I www.porte-puymorens.net

En la estación nórdica de Formiguères, ahora, tienes la oportunidad de probar el glamping. La acampada glamurosa está muy de moda y en el camping La Devèze puedes experimentar esa sensación tan única de dormir en una cama confortable en plena naturaleza. INFO: 19 route de la deveze, 66210, Formiguères. www.campingladeveze.com

Y, entre muchas otras opciones, en Cambre d’Aze puedes hacer algo espectacular: sumergirte en las cascadas de Thues-les-bains, un lugar único en Europa para practicar barranquismo de invierno. En los cráteres de este cañón, el agua brota a más de 50°C y se mezcla con el agua helada de la montaña. Actividad supervisada por un guía profesional. P.V.P.: 45 euros (equipo completo incluido). INFO: www.trio-pyrenees.com/cambre-aze/canyoning/

Plan 2: “No souci Pyrénées”, 14 estaciones y 5 regiones en un solo forfait

Si con los Pirineos Orientales no tienes bastante y hay ganas de más, prueba el forfait “No souci Pyrénées”. Esta temporada con el nuevo forfait del grupo NP’Y, puedes esquiar hasta cinco regiones y 14 estaciones de los Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Alta Garona, Ariege y Pirineos Orientales. Cientos de quilómetros de pistas a tus pies para inaugurar la temporada por todo lo alto.

El nuevo forfait te permite esquiar en las estaciones de nieve de La Pierre Saint-Martin y Gourette, en Pirineos Atlánticos; Cauterets, Luz-Ardiden, Grand Tourmalet, Pic du Midi y Piau Engaly, en Altos Pirineos; Peyragudes, en la Alta Garona y Altos Pirineos; Ax 3 Domaines, Mont d’Olmes y Guzet, en Ariege; y Porté Puymorens, Formiguères y Cambre d’Aze, en Pirineos Orientales.

El forfait “No souci Pyrénées” es el producto estrella de las montañas pirenaicas. Esta temporada, la principal novedad es la inclusión de 6 nuevas estaciones, lo que significa una apertura histórica que sienta las bases de un nuevo macizo pirenaico. P.V.P. tarjeta No Souci Pyrenees: 39 euros. Disponible en www.n-py.com, en las webs de los 14 resorts o en www.nosouci.com. INFO: www.n-py.com

El sueño del esquiador, estrenar la temporada con una gran capa de nieve recién caída. Así está la estación de Cauterets. FOTO: David Courriades

Plan 3: Aprender y aficionarse al esquí con el Forfait Flex

Otra opción increíble para este puente de la Purísima es aprender o volver a esquiar. La mejor opción para ello es la que te brinda el Forfait Flex, un forfait evolutivo para empezar o volver a esquiar; que se adapta a cada nivel de progreso; evita pasar por taquilla; y, que su precio depende de las zonas esquiadas. Hasta ahora formaban parte de este forfait, las estaciones de Peyragudes (Altos Pirineos y Alta Garona) Piau, Grand Tourmalet y Cauterets (Altos Pirineos); y, esta temporada se suman Gourette, La Pierre Saint-Martin (Pirineos Atlánticos) y Luz-Ardiden. P.V.P. Tarjeta Flex 5 euros / año (no incluye el forfait de día que se deduce de tu cuenta bancaria a final de mes). INFO: www.n-py.com/fr/sejour-pyrenees/forfaits-ski-pyrenees/forfait-flex

Además, la estación de Cauterets, en Altos Pirineos, ofrece un forfait a 10 euros para aprender a esquiar en dos pistas verdes con remonte, situadas en la meseta del Clot en Cauterets-Pont d’Espagne, en pleno corazón del Parque Nacional de los Pirineos. INFO: www.n-py.com

Plan 4: Forfait Contemplation, perfecto para los que no esquían

Y si no esquías o no te apetece, sigue disfrutando de la nieve y de la montaña con el Forfait Contemplation. En Saint-Lary (Altos Pirineos), este forfait permite a quienes no les gusta o no desean esquiar disfrutar de las pistas de otro modo: experimentar las vistas desde las cumbres, pasear, unirse con los esquiadores a la hora de comer o disfrutar de una pausa de bienestar en el centro termal Sensoria Rio. P.V.P. Forfait Contemplation 4 días no consecutivos: 87 euros (incluye 4 días peatonal y 1 entrada al centro termal Sensoria Rio). P.V.P. Forfait Contemplation 6 días consecutivos: 132 euros (incluye 6 días peatonal + 1 entrada a Sensoria Rio). INFO: www.altiservice.com/parcours-pietons

Plan 5: Reserva antes y esquía más por menos con el Early Ski

Peyragudes se convierte en la primera estación de los Pirineos en ofrecer forfaits con tarifa flexible gracias al Early Ski. Estas tarifas flexibles permiten beneficiarte de atractivos descuentos gracias a la compra anticipada. A partir de este mes de noviembre, puedes reservar tus días de esquí a un precio inmejorable para el puente de la Purísima o cualquier otro día de la temporada. Cuanto antes reserves, mayor será el descuento P.V.P. forfait de día: a partir de 25 euros. INFO: www.peyragudes.com

Arranca la temporada de esquí en el Pirineo francés. Foto estación de Ax 3 Domaines FOTO: Stephane Meurisse

Estaciones de nieve del Pirineo francés abiertas en el puente de la Purísima

PIRINEOS ATLÁNTICOS

La Pierre Saint-Martin del 3/12/2022 al 10/4/2023

Gourette del 3/12/2022 al 10/4/2023

Iraty del 3/12/2022 y fecha de cierre, por determinar

Issarbe del 3/12/2022 y fecha de cierre, por determinar

Le Somport-Candanchu del 3/12/2022 al 10/4/2023

ALTOS PIRINEOS

Cauterets del 3/12/2022 al 23/4/2023 (apertura provisional del Circo del Lys el 26 y 27/11/2022)

Grand Tourmalet del 3/12/2022 al 10/4/2023

Pic du Midi del 3/12/2022 al 23/4/2023

Luz Ardiden del 3/12/2022 al 19/3/2023

Piau-Engaly del 3/12/2022 al 16/4/2023

Pont d’Espagne del 3/12/2022 al 23/3/2023

Saint-Lary del 3/12/2022 al 2/4/2023

Val d’Azun del 1/12/2022 al 21/3/2023

Val Louron apertura provisional del 10 al 11/12/22

ALTA GARONA

Le Mourtis del 3/12/2022 al 26/3/2023

Luchon-Superbagnères del 3/12/2022 al 26/3/2023

Peyragudes del 3/12/2022 al 26/3/2023

ARIÈGE

Ax 3 Domaines del 3/12/2022 al 2/4/2023

Beille del 8/12/2022 al 2/3/2023

PIRINEOS ORIENTALES

Cambre d’Aze del 26/11/2022 al 9/4/2023

Station Nordique du Capcir por determinar

Font-Romeu Pyrénées 2000 del 2/12/2022 al 26/3/2023

Formiguères del 26/11/2022 al 9/4/2023

Les Angles del 26/11/2022 al 10/4/2023

Porté-Puymorens del 26/11/2022 al 9/4/2023

Puigmal 2900 del 2/12/2022 al 8/4/2023 abierto toda la temporada de jueves a domingo, todos los días durante la semana de la Purísima (del 15/12/22 al 8/1/23) y las 4 semanas de las vacaciones de febrero (del 4/2/23 al 5/3/23).