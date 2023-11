Barcelona destaca como origen de conectividad con América con los vuelos directos de LEVEL

«Viajar a América es algo obligado al menos una vez en la vida», esta es la opinión de la mayoría de los viajeros europeos por muchas razones. Una de ellas son sus extraordinarios paisajes naturales, países, ciudades y pueblos llenos de impactantes contrastes que, por ejemplo, van desde los rascacielos que cortan el cielo de New York hasta la naturaleza salvaje de Chile. También, por supuesto, por su influencia a nivel mundial en diversos sectores como el arte y la moda, por su diversidad cultural y por una larga lista de atractivos. Sin olvidar el estrecho lazo que hace ya más de cinco siglos forjó Cristóbal Colón entre Europa y América con sus históricas expediciones, no en vano fue el origen del sueño de cualquier aventurero a este lado del mundo: viajar a América.

Desde aquellos primeros viajes a América, en los que la única forma de atravesar el Atlántico era navegando un mínimo de dos meses, el deseo de incontables aventureros y viajeros de explorar el vasto territorio americano no ha cambiado, lo que sí lo ha hecho, y de una manera muy significativa, son los medios de transporte. Primeramente fue la evolución a barcos más seguros y rápidos, luego la invención de los aviones.

Actualmente, y desde hace muchos años, existen diferentes transatlánticos y compañías aéreas que son un perfecto medio de transporte de un continente a otro, pero si tuviéramos que citar a alguno que destaque su posicionamiento como puerta de entrada a las maravillas del continente americano, sin duda uno de ellos sería una línea aérea creada no hace mucho, en el 2017, LEVEL. Esta compañía nació para conectar y convertir la cosmopolita ciudad de Barcelona en un punto estratégico europeo desde el que atravesar el Atlántico y llegar a América de forma rápida y directa. Y es que sus vuelos directos desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a siete ciudades americanas de referencia, así como su asequibilidad y filosofía de vuelo, facilitan y animan a embarcarse hacia América a todos los que sueñan hacerlo.

Cómodo, fácil y asequible, así es viajar con LEVEL

Con LEVEL es posible volar con la comodidad de viajar sin escalas desde Barcelona a la ciudad de las estrellas, Los Ángeles, al crisol de culturas y playas interminables que es Miami (esta ruta comenzará a operar en apenas cuatro meses), a la histórica Boston o a la icónica San Francisco. También lo es hasta la ciudad del tango, Buenos Aires, o a Santiago de Chile, la flamante capital chilena que deslumbra por su unión entre modernidad y tradición. Todas estas ciudades —San Francisco desde abril hasta octubre— están conectadas cómoda, asequible y directamente con Barcelona a través de LEVEL, una tentación para cualquier viajero que se precie.

La compañía fue creada bajo la visión de que «el mundo es un lugar mejor cuando se viaja para descubrirlo». Inspirados por esta visión, desde sus comienzos han diseñado rutas directas para que el viaje en sí, es decir, llegar al destino, forme parte de la agradable experiencia de viajar. Este enfoque, que es la esencia de LEVEL, el del enriquecimiento de conocer mundo, no solo trata de que el transporte sea cómodo y asequible, su principal objetivo, sino que también es una invitación a vivir una experiencia única desde el momento en el que el pasajero toma asiento. Es importante resaltar que para aquellos que prefieren algo más premium, la compañía ofrece asientos en Premium Economy, que destacan por su comodidad y servicios como el embarque exclusivo o la flexibilidad para cambios, algo que cada vez más pasajeros demandan.

Fly your way, vuela a tu manera

En un mundo cada vez más enfocado a la individualidad y la experiencia personalizada, la manera de viajar también ha evolucionado en esta dirección. LEVEL apostó fuerte por esta tendencia y diseñaron lo que llaman fly your way (vuela a tu manera), ofreciendo diferentes tarifas para que el pasajero solo pague por los servicios que necesita y le apetecen en su trayecto.

Con esta propuesta, los viajeros pueden elegir, por ejemplo, si llevar ellos mismos la comida o abonar la del avión. Si se opta por la segunda opción, y reservando con antelación, dan la posibilidad de personalizar entre una gran selección de comidas, bebidas y snacks, algo que es, sin duda, un atractivo muy tentador teniendo en cuenta las horas de vuelo que conlleva llegar hasta los destinos que ofrecen. Es en la tarifa Light donde la comida no está incluida, aunque se puede adquirir aparte del billete.

Algo reseñable es que todos aquellos viajeros que tienen alguna necesidad especial (alimentos sin gluten, vegetarianos, veganos, alérgicos, dieta kosher…) pueden indicarlo hasta un día antes del viaje para que la aerolínea les prepare un menú personalizado. Esta política en la comida a bordo es una de las formas en las que LEVEL lleva a cabo su compromiso con el medioambiente: reducir el desperdicio de comida dando la opción al pasajero no solo de decidir si desea o no la comida del avión, sino también la de qué quiere comer.

Pero no solo se trata de la comida, la filosofía fly your way la trasladan a los accesorios como mantas y auriculares, siendo los propios pasajeros quienes deciden si desean o no añadir el kit confort. De esta forma, LEVEL consigue reducir gastos innecesarios (son muchos quienes prefieren llevar sus propios accesorios) y ofrecer billetes a un precio muy atractivo sin que el pasajero tenga que renunciar a nada.

Para aquellos que prefieren algo más premium, LEVEL dispone de asientos en Premium Economy Archivo de LEVEL Archivo LEVEL

Por otro lado, un gran valor inmaterial de LEVEL es que la tripulación se caracteriza por la amable y extraordinaria atención durante el vuelo a todos los viajeros (independientemente del billete que hayan adquirido), en su objetivo de que disfruten de la mejor experiencia posible a bordo del avión. Además, un detalle no menor que suma a la oferta de esta aerolínea es que todos los pasajeros disponen de una pantalla propia en la que disfrutar de una variada selección de películas, programas o música para hacer el vuelo aún más ameno, así como wifi gratuita que permite chatear durante todo el vuelo.

Sin duda la experiencia de viaje asequible, cómoda y amigable que ofrece LEVEL es lo que ha convertido a Barcelona en una puerta de entrada europea muy destacada a América. En este punto, hay que añadir que LEVEL acerca Barcelona a su clientela europea a través de la red de Vueling de forma fácil, de manera que una persona puede reservar, por ejemplo, un vuelo desde París a Buenos Aires en una sola reserva. Realmente, por su filosofía de vuelo y por sus atractivos precios, puede decirse que LEVEL es una perfecta opción e inspiración si se está preparando un viaje a América.