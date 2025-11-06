Eurostars elige el corazón de Samaná para su primer hotel en República Dominicana

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, continúa reforzando su presencia internacional con la apertura del Eurostars Grand Cayacoa 5*, su primer hotel en República Dominicana. Este resort, ubicado en el corazón de Samaná, se incorpora al porfolio de la compañía tras una etapa de remodelación que ha implicado su renovación, la actualización de instalaciones y la mejora de los espacios comunes y habitaciones, manteniendo intacta la esencia natural, el espíritu caribeño y el carácter genuino del edificio original.

Situado en una colina con vistas panorámicas a la bahía de Samaná, el Eurostars Grand Cayacoa 5* dispone de 284 habitaciones y una amplia oferta de servicios diseñada para ofrecer una experiencia vacacional de alta gama. Entre sus principales atractivos destacan tres restaurantes -con propuestas internacionales y especialidades dominicanas-: Xamaná Panoramic, Vista Bárbara y Los Cayos. Además, se suman el Alisios Lobby Bar y el Ocean Beach Bar, ideales para disfrutar de momentos más relajados frente al mar.

El hotel cuenta con acceso directo a una playa privada mediante un ascensor, y ofrece dos piscinas integradas en el paisaje tropical y un área wellness, un espacio pensado para el descanso que incluye cabinas de masajes y tratamientos corporales, salón de belleza y estética, bañera de hidromasaje, sauna y baño de vapor aromático.

En palabras de Amancio López, presidente de Grupo Hotusa, “la apertura del Eurostars Grand Cayacoa 5* marca un nuevo hito en nuestra estrategia de expansión internacional. República Dominicana es uno de los destinos más vibrantes del Caribe, y Samaná, por su autenticidad y belleza natural, encarna a la perfección el espíritu de Eurostars Hotels: ofrecer experiencias únicas en enclaves excepcionales. Este proyecto consolida nuestra apuesta por el segmento vacacional de alta gama y destinos que inspiren al viajero”.

Con este nuevo establecimiento, Eurostars Hotel Company amplía su presencia en el Caribe, donde ya opera otros tres hoteles de referencia: el Eurostars Hacienda Vista Real 5* (Playa del Carmen, México), el Exe El Pueblito 3* (Holbox, México) y el Eurostars Marqués de Villalta 4* (Cartagena de Indias, Colombia).

Eurostars Hotel Company Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, es la primera por número de hoteles en España y la sexta en Europa. Su porfolio cuenta con 294 hoteles en 23 países.