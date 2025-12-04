Hotel América, en pleno centro de Sevilla

Uno de los argumentos más consistentes para decidirnos por un hotel urbano es, sin duda, su ubicación.

Las facilidades y comodidades que ofrece al huésped un buen emplazamiento en cualquier ciudad, próximo a muchos de sus reclamos turísticos, es una circunstancia que siempre hay que tener en cuenta.

El cuatro estrellas al que van dirigidos estos párrafos puede presumir de tener una localización envidiable.

En el corazón de Sevilla y perfectamente comunicado, mirando a la plaza de la Concordia, junto a “la Campana”, en una de las zonas más transitadas de la capital andaluza, próximo a la famosa calle Sierpes, a la Catedral y al Ayuntamiento, descubrimos este alojamiento ideal para descansar tras un ajetreado día conociendo las bellezas de esta cosmopolita y animada capital. Más aún, en estas épocas navideñas en las que esta parte de Sevilla está especialmente engalanada.

Hotel América Sevilla (www.hotelamericasevilla.com)supone pues una extraordinaria propuesta convirtiéndose en una de las primeras opciones a la hora de buscar alojamiento en el centro de la ciudad hispalense.

Más de ochenta amplias, modernas y luminosas habitaciones (en sus diferentes modalidades, todas ellas perfectamente acondicionadas y aptas tanto para viajes de negocios, de ocio como familiares) con vistas a la Plaza de la Concordia y a la Plaza del Duque de la Victoria se convierten en una propuesta para el descanso de gran nivel.

Una magnífica elección para pernoctar en Sevilla Hotel América Sevilla

A ello, hay que sumar un buen desayuno buffet, un salón biblioteca para lectura, un pequeño gimnasio, garaje próximo concertado con descuentos y el restaurante Itálica (con una fusión de las tradiciones gastronómicas española e italiana).

En definitiva, un refugio en el corazón de Sevilla, con el aval de una magnífica relación calidad/precio, donde el trato cercano y profesional es otra de sus señas de identidad.

Salón biblioteca, un espacio de tranquilidad Hotel América Sevilla

¿Qué les parece pasear por algunos de los más emblemáticos edificios históricos de Sevilla y regresar al hotel andando? ¿Se imaginan ir de compras por la calle Sierpes o salir de tapas para disfrutar de las bondades de la gastronomía andaluza a unos pasos de nuestro hotel sin tener que coger ningún transporte público?Estas son también algunas de las ventajas que tendremos si elegimos este céntrico cuatro estrellas.

Hotel América Sevilla es también un escenario perfecto para reuniones, comidas privadas y celebraciones ofreciendo una atención más personalizada gracias a sus diferentes salones (Sierpes, Triana, Duque y América), adaptables según el número de participantes y comensales .

A veces, por lo elocuente y explícitas, no hay mejor forma de describir las sensaciones y la experiencia pasada en un hotel que transcribir algunas de las opiniones de huéspedes que, con anterioridad, han optado por él.

Comentarios como “para recomendar y volver”, “repetiré, sin duda”, “magnífico trato por parte del personal del hotel”, "inmejorable ubicación" o “si retornamos a Sevilla, volveremos a elegirlo” hablan por sí mismos.