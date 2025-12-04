Meliá Hotels International refuerza su oferta de lujo y lifestyle en 2026

Meliá Hotels International -el principal grupo hotelero de España y el tercero más grande de Europa-, se prepara para un gran crecimiento en sus marcas de lujo y lifestyle, con 23 nuevos hoteles confirmados para 2026. Desde el Sudeste Asiático hasta Sudamérica, pasando por Europa y el Océano Índico, Meliá llevará su hospitalidad a algunos de los destinos más atractivos del mundo.

El anuncio sigue a un año emblemático para la compañía en 2025, que vio el debut de varios hoteles icónicos, incluyendo ME by Meliá en Malta, Lisboa, Marbella y Málaga, Paradisus by Meliá en Fuerteventura y ZEL Punta Cana, el primer lifestyle all-inclusive en el Caribe creado en colaboración con la leyenda del tenis Rafael Nadal. Aprovechando este impulso, 2026 verá el lanzamiento de una nueva generación de hoteles con historia y corazón, mejorando el portafolio existente mediante rebranding y reposicionamientos, mientras ofrece experiencias que combinan lujo elevado con un compromiso de crecimiento global responsable.

Paradisus Bali Meliá Hotels International

Destinos de ensueño

En 2026, Meliá llevará su autenticidad y calidez mediterránea a algunos de los destinos más deseados del mundo. Entre las aperturas más esperadas se encuentra Paradisus Bali, la primera propiedad de la marca en el Sudeste Asiático, que abrirá sus puertas en las costas de Nusa Dua este mes.

En Paradisus Bali, la nueva filosofía Wellness Designed by Destination tiene un gran protagonismo. Esta integra de manera consciente las tradiciones curativas de la isla, rituales mindful y paisajes sensoriales en cada aspecto de la experiencia del huésped. Desde terapias de spa inspiradas en prácticas de purificación balinesas, hasta sesiones de movimiento basadas en el flujo de energía de la isla, el resort invita a los visitantes a reconectarse consigo mismos, con sus seres queridos y con el ritmo natural de Bali.

Como parte de la oferta de entretenimiento, el resort contará con su característico programa Destination Inclusive®, brindando a los huéspedes la oportunidad de explorar la cultura y belleza de la isla a través de actividades cuidadosamente seleccionadas tanto dentro como fuera del hotel. Estas experiencias incluyen la purificación tradicional melukat, momentos de conexión con la naturaleza en la cascada Tibumana, visitas culturales guiadas a templos como Uluwatu, Tanah Lot o Taman Ayun, y veladas familiares en el Devdan Show en el Nusa Dua Theatre, una emocionante celebración de la cultura indonesia a través de la danza, la música y la acrobacia.

Tras el debut de Paradisus Bali, 2026 también verá el renacer de un icono de la marca en México con la reapertura de Paradisus Cancún en abril, tras un año de transformación. Esta propiedad se convierte en uno de los máximos exponentes del lujo all-inclusive de la marca, y combina sofisticación contemporánea con la esencia de la Península de Yucatán, con especial enfoque en familias. Guiado por la filosofía Wellness Designed by Destination, Paradisus Cancún incorpora rituales locales, materiales naturales y energía costera en cada interacción, mientras que su oferta Destination Inclusive® enriquece la experiencia con seleccionadas actividades, desde exploraciones de cenotes sagrados hasta encuentros con la artesanía maya, invitando a huéspedes de todas las edades a conectar profundamente con el destino.

Estas aperturas reflejan la respuesta de Meliá a la creciente demanda de viajeros exigentes por escapadas all-inclusive sin estrés, que les permitan reconectarse con la naturaleza, la cultura y consigo mismos. Paradisus Bali y Paradisus Cancún se unen a la creciente colección global de propiedades Paradisus by Meliá, incluyendo resorts galardonados en el Caribe y las Islas Canarias -Lanzarote, Gran Canaria y, más recientemente, Fuerteventura- todos unidos por el compromiso de sumergir a los huéspedes en el entorno local y promover el bienestar personal.

Mientras tanto, en Dubái, Gran Meliá Dubai Jumeirah abrirá en Jumeirah 1 en diciembre de 2026. Un hotel con una exclusiva vista panorámica del Golfo Árabe y el skyline de la ciudad, con acceso directo a la marina y una cuidada selección de restaurantes, instalaciones de bienestar además de espacios para eventos. Mientras tanto, Seychelles acogerá la primera incursión de Meliá Hotels International en un desarrollo de uso mixto, combinando un hotel de 120 habitaciones con residencias de marca, un bar en la azotea con vistas a Eden Island y St. Anne Marine Park, y una variedad de instalaciones de ocio, estableciendo un nuevo estándar para resorts integrados en la región. Y el próximo año, Maldivas también verá la apertura del primer resort de lujo de The Meliá Collection, ubicado en el pintoresco Baa Atoll, con un acceso incomparable a la abundante vida marina y a sitios de buceo del archipiélago.

MIM Sotogrande La Razón

Historias para recordar

Diversificando aún más la oferta de lujo dentro de la singular marca The Meliá Collection, la incorporación de los hoteles MiM del ícono mundial del fútbol Lionel Messi marca un hito estratégico que refuerza el compromiso de la marca con una hospitalidad excepcional y basada en experiencias. Las seis propiedades MiM, ubicadas en Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra, reflejan la visión personal de Messi sobre el lujo contemporáneo, caracterizado por diseño elegante y un fuerte enfoque en sostenibilidad y bienestar. Esta colaboración permite que los hoteles MiM mantengan su individualidad mientras se benefician del alcance global, distribución y experiencia de marca de Meliá.

Además de la cartera MiM, The Meliá Collection dará la bienvenida en 2026 a una serie más amplia de hoteles con historia, diseñados para capturar el espíritu auténtico de sus destinos. En Buenos Aires, Casa Lucía ha sido completamente renovada, invitando a los huéspedes a redescubrir el icónico Edificio Mihanovich en el barrio de Retiro. Su diseño rinde homenaje a la edad de oro argentina, ofreciendo una experiencia de lujo profundamente arraigada en la historia y arquitectura local.

Reforzando el compromiso de la marca de ofrecer experiencias de lujo en la región, The Meliá Collection anunció recientemente Terrazas del Gutiérrez en la Patagonia, con apertura prevista en 2028. La propiedad de 99 habitaciones estará ubicada en Bariloche, sirviendo como puerta de acceso a los impresionantes paisajes montañosos de la región.

Volviendo a Europa, en Milán, Residenza del Cardinale combinará arquitectura histórica con elegancia contemporánea en el corazón de la ciudad, ofreciendo un hub cultural refinado para amantes del diseño y la moda a partir del próximo año, con un restaurante de alta cocina dirigido por el reconocido chef italiano Carlo Zarri, especializado en cocina piamontesa.

En Andalucía, las nuevas propiedades de The Meliá Collection en Ronda y Estepona celebrarán los increíbles paisajes del Mediterráneo, la herencia morisca y la rica tradición culinaria de la región, ofreciendo a los viajeros una perspectiva elevada del sur de España. Marcando el quinto hotel de lujo del grupo en Andalucía, Hacienda del Mar, Bahía Estepona -inaugurado en 1999 bajo el patrocinio del Príncipe Alfonso de Hohenlohe-se erige como una joya en la Costa del Sol. Desde sus jardines subtropicales hasta el impactante lobby, cada espacio cuenta una historia, siendo una adición destacada a Meliá Collection en 2026 tras un rebranding y completa renovación.

Siguiendo el fortalecimiento de la presencia de la marca en la región andaluza, Casa Alameda en Cádiz revivirá una casa-palacio barroca del siglo XVIII, originalmente construida para la Marquesa de Casa Recaño y clasificada como patrimonio arquitectónico. Tras una meticulosa restauración, los dos edificios adyacentes se transformarán en un retiro boutique de 36 habitaciones con vistas a la Alameda Apodaca.

Por último, en la isla maltesa de Gozo, la marca abrirá propiedades en San Lawrenz y Raba, cada una aportando su narrativa a la Collection y reforzando el creciente estatus de la isla como centro cultural y de lujo curado. Con solo 15 y 17 habitaciones respectivamente, estos retiros boutique invitan a los huéspedes a disfrutar de festivales semanales, rutas de senderismo escénicas y sitios de buceo de clase mundial en Gozo. Estas inversiones reafirman la ambición de Meliá Collection de elevar la hospitalidad de alta gama, entrelazando un cuidado storytelling con estancias boutique distintivas que trascienden lo ordinario.

Nuevos proyectos

A medida que Meliá fortalece su presencia en lujo y lifestyle, varios hoteles alrededor del mundo están siendo reimaginados, rebranderebrandeados y reposicionados. Tras la exitosa transformación de ME Marbella y Paradisus Fuerteventura en 2025, el próximo año, los hoteles ZEL en Fuerteventura, Creta y Madrid se unirán al portfolio lifestyle de la compañía. Estos proyectos ejemplifican la estrategia de Meliá para desbloquear el potencial completo de activos existentes, alineándolos con las expectativas del viajero de lujo actual, mientras se preserva su identidad única.

En estos apasionantes proyectos, Meliá colabora con destacados socios de diseño incluyendo ASAH Studio, cuyo trabajo refleja una profunda comprensión del consumidor de lujo actual y cómo el diseño puede crear una experiencia memorable para el huésped. Estas colaboraciones garantizan que cada renovación entregue no solo excelencia estética, sino también una identidad de marca coherente en todas las marcas de lujo de Meliá a nivel global, unificando los portfolios y permitiendo que cada propiedad celebre su propia historia y contexto cultural.

Valores de siempre

La sostenibilidad sigue siendo un pilar del crecimiento de Meliá. El programa recientemente mejorado Travel For Good refleja la ambición de la compañía de crear experiencias de lujo que vayan más allá del valor económico, enfocándose en la protección del medio ambiente, la preservación cultural y el empoderamiento comunitario. El programa integra principios ESG en todos los aspectos de la operación -desde iniciativas de carbono neutral hasta alianzas que apoyan la educación y cultura local- encarnando el compromiso de Meliá de dejar un legado positivo en cada destino donde opera.

Este enfoque en crecimiento con propósito y apoyo a la comunidad ha hecho que Meliá reciba un reconocimiento global, incluyendo el tercer lugar en el reciente ranking de World’s Most Trustworthy Companies 2025 de Newsweek y Statista, un testimonio de su enfoque transparente y ético en los negocios.

André Gerondeau, Chief Operating Officer de Meliá Hotels International, ha declarado: “2026 representa el siguiente capítulo en nuestro camino para redefinir los viajes de lujo y lifestyle. Cada nueva propiedad no es solo un hotel, sino una puerta de entrada a un descubrimiento cultural auténtico, transformación personal y experiencias inolvidables. La hospitalidad española es el alma de nuestra marca, y a medida que seguimos creciendo, ya sea mediante aperturas estratégicas o renovaciones extensas, seguimos dedicados a compartirla con el mundo de manera responsable e inspiradora”.