Iñaki Collado: "El turismo rural no puede esperar"

Este verano una vez más, las llamas devoran miles de hectáreas en nuestro país. La imagen es conocida: montes calcinados, humo que oscurece el cielo y brigadas de bomberos, policías, militares y vecinos jugándose la vida para contener un fuego que parece siempre más fuerte. Pero lo que a menudo se nos escapa es que, detrás de cada hectárea perdida, no solo desaparecen árboles o paisajes. Lo que realmente arde es el futuro de miles de familias que viven del turismo rural.

El fuego arrasa mucho más que tierra: se lleva consigo la esperanza de pueblos enteros que dependen de dos meses julio y agosto, para asegurar la supervivencia de todo un año. Una casa rural que necesita llenar sus habitaciones, un restaurante familiar que confía en los comensales de verano, una empresa de turismo activo que diseña sus rutas para esos días clave. Todo puede venirse abajo en cuestión de horas si el humo cubre el horizonte y los visitantes deciden no llegar.



El turismo rural es mucho más que ocio

Tres argumentos para actuar ya

La Mesa del Turismo está en cada pueblo

Dos emociones que nos mueven

El futuro está en nuestras manos

Tenemos que empezar por entender una verdad incuestionable: el turismo rural no es un extra, no es un entretenimiento secundario frente al sol y playa. Es una piezade la identidad de. Es lo que mantiene vivasque de otro modo se extinguirían, lo que protegefrente al abandono, lo que fijaen territorios cada vez más despoblados.Cuando elegimos viajar a un pequeño pueblo, estamos contribuyendo a que unsiga abriendo, a que unano cierre por falta de niños, a que unencuentre salida para sus productos, a que undecida quedarse en lugar de emigrar a la ciudad. El turismo rural no es solo economía: es, es, es, es mucho más que un folleto de FITUR.Primero, porque elmanda. Para muchísimos pueblos, el mes de agosto decide si sobreviven o si caen en la. Una temporada buena significa un; una temporada marcada por el fuego significa elSegundo, porque el impacto del fuego va mucho más allá del terreno quemado. Cuando eldesaparece, cuando latarda años en regenerarse, los visitantes dejan de venir. Y sin visitantes no hay, sin ingresos no hay, y sin empleo el pueblo se vacía, las comarcas se resienten, todo pierde valor.Tercero, porque el turismo rural encarnaque hoy el mundo demanda con urgencia:. El viajero actual buscaque le acerquen a lo real, que le permitan conectar con la naturaleza y con las. Y España tiene en su turismo rural unpara responder a esa necesidad.La Mesa del Turismo no es solo una institución que defiende grandes cifras y estrategias globales. Está, también, junto a cada pequeñaque abre sus puertas en agosto, junto a cadaque depende de unas reservas para sobrevivir, junto a cadaque ve cómo sus productos llegan a la mesa gracias a un turismoY lo está con una convicción clara: la necesidad deel turismo en España. Porque seis comunidades () concentran más del 90 % del turismo internacional, mientras que el resto del país apenas recibe 9,2 millones de visitantes. Esa brecha no solo refleja desequilibrios económicos, sino también un: que millones de viajeros pasen por España sin descubrir elde sus pueblos, la riqueza de sus paisajes interiores y lade sus gentes.Por eso,como presidente de la Mesa, ha marcado con firmeza lacomo línea estratégica. No se trata solo de aliviar la presión sobre destinos saturados, sino de impulsar elen territorios rurales y en la llamada “”, donde cada viajero cuenta y cada euro gastado se multiplica en laEl turismo rural no es un actor secundario: es elque conecta territorio, gastronomía, cultura y economía local. Y cuando se apoya a esos pequeños, se está sosteniendo el futuro de todo un país.Hay dos emociones que nos mueven. La primera es la. Porque no puede ser que cada año repitamos las mismas imágenes de montes calcinados, las mismas, el mismocuando se apaga el último rescoldo. No puede ser que dejemos que familias enteras se enfrenten solas al impactode ver desaparecer lo que les da de comer.La segunda es la. Porque hay otra cara del turismo rural: la de losque deciden apoyar con su presencia, la de lasque entienden que invertir en turismo rural es invertir en el futuro del país, la de lasque se organizan para ofrecer experiencias únicas y auténticas. La esperanza está ahí, y solo falta convertirla enUn mensaje claro: defender el turismo rural es defender nuestray nuestraNo podemos seguir esperando. No podemos resignarnos a mirar a otro lado cada septiembre, cuando las llamas ya son historia y el tema desaparece de los titulares. Hace falta un, decidido y. Un plan que ayude a los pequeños empresarios del medio rural a resistir, a adaptarse, acuando todo parece perdido.Ese plan debe incluirpara recuperar lo perdido,para innovar en la oferta,para atraer visitantes y, sobre todo, un reconocimientode que el turismo rural es. Porque lo es: sin turismo rural, España pierde, pierde, pierdePero el compromiso no puede ser solo institucional. También tiene que ser. Cada uno de nosotros, como viajeros, tenemos el poder de marcar la diferencia. Cuando elegimos pasar unos días en un pueblo, estamos apoyando a toda una. Cuando decidimos alojarnos en una, comer en uno participar en unapor gente del lugar, estamos invirtiendo en que ese pueblo siga existiendo.España no se entiende sin sus. No se entiende sin esosque parecen postales, sin esasdonde todavía se conversa al atardecer, sin esasque guardan siglos de historia. No se entiende sin lade la vida rural.El fuego se extinguirá, sí. Pero lo que no podemos permitir es que, cuando el humo se disipe, no quede nada a lo que volver. El turismo rural no puede esperar más. Necesita, necesita, necesitaque entiendan que elegirlo es mucho más que una escapada: es uncon el país entero.Hoy, más que nunca, apoyar el turismo rural es

Iñaki Collado es presidente de I de MICE