Despedir el verano con calma en SO/ Sotogrande SPA & Golf Resort

El verano todavía no ha llegado a su fin y septiembre se presenta como el momento perfecto para viajar con calma y disfrutar de unas vacaciones más tranquilas. Cada vez más turistas aprovechan estas semanas para escapar de la rutina, disfrutar del buen clima y descubrir destinos sin las aglomeraciones de julio y agosto. Con temperaturas suaves y el encanto del sur, la Costa del Sol se convierte en un destino ideal para dejarse llevar este mes y SO/ Sotogrande SPA & Golf Resort ofrece la oportunidad de vivir estos días con una propuesta que combina gastronomía, bienestar y experiencias irrepetibles. Este 5 estrellas se convierte así en un lugar perfecto para saborear ese verano tardío con calma, rodeados de naturaleza, mar y una propuesta pensada para los cinco sentidos.

SO Sotogrande Spa & Golf Resort SO Sotogrande

Sabores, música y relax en el sur

Chef francés Nicolas Isnard, del restaurante Cortijo Santa María 1962 SO Sotogrande

En Sotogrande, lasiempre ocupa un lugar protagonista. El restaurante, en colaboración con el chef francés, ofrece hasta elel último menú del, una experiencia que homenajea la migración deldesde el Caribe hasta las costas de Cádiz y que, en esta ocasión, se presenta con un. Una propuesta que refleja la esencia del sur a través de un producto icónico y que permite saborear lade una manera muy especial.

Más desenfadada es la experiencia de MarXa, el chiringuito grill junto a la infinity pool, que se ha consolidado como uno de los rincones más animados del resort. Su imponente parrilla de leña de cinco metros es el corazón de una carta basada en producto local y de temporada, con platos frescos que combinan a la perfección con cócteles creativos y música en directo. Todo en un ambiente alegre y con vistas al Mediterráneo, ideal para dejarse llevar durante la tarde o disfrutar de un plan completo con los “pool passes”, que incluyen acceso a la piscina y a toda la experiencia MarXa.

Platos de MarXa SO Sotogrande

Y para quienes buscan alargar la velada, el ambiente se traslada a IXO Tapas & Bar, donde los viernes la rumba de Chica Limón pone ritmo a la noche, los sábados se respira flamenco y los domingos el son cubano toma el protagonismo. Tapas creativas, buena música y una cuidada carta de tragos convierten este espacio en uno de los imprescindibles del resort cuando cae el sol.

Pero septiembre no es solo gastronomía y música. También es el momento ideal para cuidarse y relajarse. El Spa & Wellness Club Sotogrande, con más de 3.500 metros cuadrados, es un auténtico refugio para quienes buscan desconectar cuerpo y mente. Su circuito hidrotermal, el Hammam, la crioterapia y una amplia selección de tratamientos permiten volver a la rutina con energías renovadas. Esta temporada, además, se incorporan varias terapias con sal procedente de las salinas de Santa María, como la pedicura mineral o un ritual completo en Hammam que revitaliza desde los pies hasta todo el cuerpo.

Spa & Wellness Club Sotogrande SO-Sotogrande

El resort no se olvida de quienes prefieren mantenerse activos incluso en vacaciones. SO/ FIT, su gimnasio de última generación abierto 24/7, ofrece entrenamientos personalizados, una sala virtual y clases colectivas de yoga, pilates, spinning o core strength. Opciones que permiten combinar relax y movimiento en un mismo entorno.

Septiembre se vive distinto en Sotogrande. Sin el bullicio de los meses centrales, los días se disfrutan con más calma, pero con el mismo espíritu veraniego. SO/ Sotogrande SPA & Golf Resort propone aprovecharlo al máximo con un equilibrio perfecto entre ocio, bienestar y gastronomía en un enclave privilegiado del sur de España.

Porque, aunque muchos piensen lo contrario, el verano todavía no ha terminado. Y en Sotogrande, queda mucho por saborear.