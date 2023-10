Miami, la ciudad mágica en la que todo es posible

Un crisol de culturas con idílicas playas y un agradable clima que invita a bañarse durante todo el año. Con esta suma de palabras es posible describir de forma inspiradora el palpitante corazón de Florida. Nos referimos a Miami. Y es que hoy proponemos esta ciudad como un destino de viaje innegablemente único y posiblemente mágico, no en vano se la conoce como «Miami, the magic city». Hasta allí queremos animarle a que vaya para que se sumerja en el encanto tropical y la hospitalidad tan propia de sus gentes.

En esta urbe, la sinfonía de colores, culturas y sabores que la caracterizan se entrelazan bajo un cielo que siempre se viste de bonitos tonos azules y atardeceres de increíble belleza. Pero no solo la belleza y el atractivo de sus playas y paisajes hacen de Miami un destino especial. Por ejemplo, a medida que las cálidas temperaturas del verano tropical ceden paso a la suavidad del otoño, Miami se transforma en un refugio idílico para aquellos que buscan escapar de temperaturas extremas. Además, en sus meses otoñales e invernales, en todo el condado de Miami-Dade se despliega un interesante abanico de eventos y experiencias que hacen que visitarlo en esta temporada sea una elección más que acertada.

Algunos de los fascinantes planes que le esperan a su llegada en esta época son la Feria Internacional del Libro de Miami, que se celebra a mitad de noviembre, y una experiencia mágica de luz, Night Garden, en el Jardín Botánico Tropical de Fairchild. Por otro lado, en diciembre echa a andar la Art Basel Miami Beach, considerada la feria internacional de arte contemporáneo más completa de Norteamérica. Y si visita durante ese mes las principales ciudades del condado de Miami-Dade, como Miami Ciudad, Miami Beach y Coral Gables, quedará encantado con la atmósfera navideña que las envuelve. El glamur y el lujo propios de Miami se visten de un mágico espíritu navideño que ilumina cada rincón.

Descubriendo su faceta más cultural

Más allá de los paisajes paradisiacos y espectaculares playas de aguas cristalinas, como South Beach, North Beach o la maravillosa de Crandon Park, no dude en visitar sus centros culturales. En un primer plano está el Museo Histórico del Sur de Florida, el HistoryMiami Museum, con exposiciones muy didácticas y cuidadas al detalle que hacen que no sea un museo más.

Miami Dreamstime

Tampoco deje de visitar el Pérez Art Museum Miami (PAMM), y en Miami Beach, vaya al curioso Museo Wolfsonian-FIU y al Holocaust Memorial, cuya parte más sobrecogedora es la mano de bronce de trece metros por la que escalan figuras humanas atormentadas. Verlo en persona se convierte en una experiencia que estremece el alma, un recordatorio conmovedor del pasado más oscuro de la humanidad.

Después de vivir estas enriquecedoras experiencias culturales, no puede pasar por alto un paseo por Ocean Drive, aquí se encuentran los restaurantes más selectos, bares con un ambiente inigualable y hoteles de lujo que capturan toda la esencia miamense. En el sur de esta popular zona de Miami Beach, le espera un viaje en el tiempo en el distrito de Art Decó más grande del mundo. Cerca de 800 edificios, cada uno con su estilo único y adornos artísticos, se alzan en un abanico de colores y formas que van desde cuboides a esferas, y elegantes líneas rectas. Sus icónicas fachadas crean una de las rutas fotográficas más cautivadoras de la ciudad.

No se detenga aquí, paradas esenciales son también Wynwood Walls, donde el arte callejero cobra vida en una explosión de creatividad, y Little Havana, donde la rica herencia cubana se manifiesta en forma de música, comida y cultura. No olvide visitar tampoco el mercado de alimentos de Coconut Grove, donde podrá degustar la diversidad culinaria de Miami y explorar una variedad de productos locales y artesanías únicas. Estas experiencias completarán su viaje por la fascinante ciudad de Miami.

Coral Gables

Una vez que haya disfrutado de las maravillas de Miami y Miami Beach, le animamos a descubrir Coral Gables. Es la tercera ciudad más importante desde el punto de vista turístico del condado y lo que la distingue es su cautivadora arquitectura mediterránea, aunque no es raro encontrar edificaciones de estilo colonial, francés o italiano en sus calles, lo que añade una pincelada de diversidad y encanto a esta pintoresca localidad.

Coral Gables cuenta, además, con exuberantes avenidas arboladas y espectaculares mansiones con cuidados jardines. Visitas esenciales son la Venetian Pool, la piscina más impresionante de todo Miami y alrededores; el Hotel Biltmore, una oda al lujo y la opulencia, en él cada domingo podrá degustar uno de los mejores «brunchs» de la ciudad; y el Jardín Botánico Tropical de Fairchild, en el que, como le dijimos al principio, a partir de noviembre se celebra un increíble espectáculo de iluminación, tecnología holográfica y música que deja boquiabierto al viajero.

Y por último dos planes para los amantes del arte y las compras: pasear por Miracle Mile, donde abundan las galerías de arte y las tiendas de los diseñadores más top, y conocer el Merrick Park, un centro comercial al aire libre con presencia de marcas de gama alta de todo el mundo y restaurantes con deliciosas propuestas gastronómicas.

Sin duda, viajar a este paraíso significa sumergirse en un mundo donde la belleza, la diversidad cultural, el glamur y el lujo se funden en una experiencia única. No pierda la oportunidad de conocer uno de los destinos más icónicos del mundo en la temporada de otoño o invierno, pues es cuando Miami despliega un encanto irresistible para todo viajero que se precie.