Un mundo de sabor y sonido a bordo de Holland America Line

La luz del sol entra por la ventana, abro los ojos y salto de la cama deseosa de saber en qué parte del mundo me encontraré esta mañana. Camino hasta el balcón y compruebo que todo lo que alcanzan a ver mis ojos es la inmensidad del mar y olas azules que no paramos de dejar atrás. La brisa marina ondea mi pelo y respiro el aire puro que tan solo se puede encontrar estando en medio de la nada. Inevitablemente comienzo a experimentar un conjunto de sensaciones únicas que me hacen presagiar que sin duda será un viaje que dejará huella.

Holland America Line lleva más de 150 años navegando por todo el mundo, invitando a millones de viajeros a formar parte de su gran aventura. El 15 de octubre de 1872, el primer barco de la compañía de cruceros zarpaba en su viaje inaugural de quince días desde Países Bajos hasta Nueva York, una travesía que "cambiaría el mundo". Actualmente, esta empresa cuenta con una flota de 11 barcos modernos y clásicos que recorren los siete continentes, ofreciendo más de 500 viajes al año. Los interesados en vivir la experiencia de viajar en un crucero podrán optar desde escapadas cortas a itinerarios de 128 días visitando diversas regiones del globo como Sudamérica y Australia, Nueva Zelanda y Asia; o incluso las populares navegaciones al Caribe, Europa y el Canal de Panamá, entre otras.

El buque insignia de la compañía, Rotterdam, se unió a la flota en julio de 2021, ofreciendo a sus más de 2.660 huéspedes toda una

revolución en sonido, un mundo de sabor y, en definitiva, "lo mejor" de todo lo que hace la compañía. Este barco cuenta con numerosos servicios entre los que se encuentran 13 restaurantes y cafés, más de diez bares, dos piscinas, un gimnasio, una zona de spa y salón de belleza o un casino, entre muchos otros, lo que hace que los viajeros vuelvan una y otra vez a Holland America Line.

En el plano musical, el crucero Rotterdam, de la mano del Music Walk, llena cada noche con sonidos y diferentes experiencias de música en vivo para crear recuerdos inolvidables. En el escenario Lincoln Center destacan músicos que interpretan varios programas de música de cámara, desde clásico hasta contemporáneo; mientras que en el B.B. King’s Blues Club la compañía trae al mar lo mejor del R&B a cargo de músicos de "talla mundial". Además, los viajeros también podrán disfrutar en directo de una banda de rock en el Rolling Stone Rock Room o vibrar con las listas de éxitos que traen los músicos de Billboard Onboard.

No obstante, las actividades musicales no son su único punto fuerte, sino que desde la compañía también enamoran a sus huéspedes por el estómago. Todos los salones, restaurantes y bares a bordo de Rotterdam cuentan con un consejo culinario, además de

expertos en vinos y licores que invitan a probar un mundo de sabores. Todos aquellos que estén a bordo del Rotterdam podrán desayunar, comer y cenar en el comedor principal, viviendo una experiencia gastronómica "estrella"; así como en el Lido Market, un mercado informal que ofrece una "amplia gama" de comidas a bordo, según explica la compañía. Asimismo, los viajeros que quieran disfrutar de comida rápida podrán comer una hamburguesa

con patatas o un perrito caliente en el Dive-In o una pizza personalizada en New York Deli & Pizza.

Además de lo que está incluido para todos los huéspedes, aquellos que quieran vivir una experiencia más "premium" podrán hacer un

pago adicional para disfrutar de vinos y carnes de alta calidad en el Pinnacle Grill, de auténtica comida italiana en Canaletto o de platos clásicos franceses y de marisco en Rudi ́s Sel de Mer. Asimismo, aquellos que quieran adentrarse en el mundo asiático podrán disfrutar en Tamarind de la cocina china y japonesa o bien en Nami Sushi de una gran variedad de sushi, refrescantes cervezas asiáticas, sake e incluso cócteles.

Experiencia en tierra

La compañía de cruceros también ofrece a sus huéspedes la oportunidad de conectar con nueva gente y descubrir lugares nunca antes vistos. Esto es posible gracias a la “cuidada selección de excursiones” en tierra con la que cuenta esta empresa y que se adaptan a todos los intereses y niveles de actividad. En definitiva, realizar un crucero de la mano de Holland America Line es una de las experiencias más apasionantes que puede hacer cualquier viajero en su vida, pasando a formar parte de la gran aventura de esta compañía centenaria.