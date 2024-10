Pierre Thomas: «Los cruceros de expedición de lujo ofrecen al viajero aventuras únicas»

Lleva 30 años recorriendo los lugares más recónditos del mundo y asegura mantener intactas la curiosidad y las ganas de vivir nuevas experiencias y conocer gente de diferentes culturas. Pierre Thomas lleva la aventura en las venas, una inquietud que le ha convertido en jefe de expedición de Silversea, la compañía de cruceros de expedición y lujo líder en el mercado.

Habrá vivido anécdotas...

He nadado con mantarrayas o tiburones martillo en las islas Galápagos; he tenido orcas o ballenas jorobadas nadando al lado de nuestras zodiacs... Me encanta compartir estos momentos con nuestros huéspedes.

¿Por qué Silversea?

Porque es una empresa de ultralujo que lleva haciendo expediciones desde hace 16 años, está liderada por expertos cualificados en su campo y viaja con barcos pequeños, lo que permite acceder a lugares remotos donde los barcos grandes no pueden llegar.

¿Cómo es el viajero que apuesta por estas expediciones?

Es una persona activa, entusiasta y con ganas de aprender, que busca aventuras y desea explorar regiones de acceso difícil, como la Antártida, el Ártico, las Islas Galápagos o la región de Kimberley. Ama la naturaleza y observar la vida silvestre de cerca.En general, ha viajado mucho por el mundo y busca un equilibrio entre comodidad y aventura.

¿Qué les hace diferentes?

Ofrecemos una combinación única de servicios de ultralujo en buques pequeños, un compromiso con la sostenibilidad y aventuras dirigidas por expertos. Su enfoque en el servicio de alta gama, el acceso a destinos remotos y los precios «todo incluido» proporcionan una ventaja distintiva sobre otros operadores. Asimismo, la sofisticación está asegurada a bordo, con servicio de mayordomo, alta cocina, zona Wellness y un alto ratio entre tripulación y pasajero. Silversea se desmarca como líder en el mercado de los cruceros de expedición de lujo.

¿Cómo seleccionan los destinos de los cruceros?

Estamos continuamente buscando experiencias únicas y lujosas en algunos de los lugares más extraordinarios y alejados del planeta. Nos enfocamos en regiones remotas y poco alteradas, destinos de significado mundial por la vida silvestre y belleza natural, regiones de importancia histórica y cultural a las que se puede acceder con barcos pequeños. Por ejemplo, estaremos en la Antártida entre noviembre y finales de febrero; en la región del Kimberley entre mayo y septiembre, que coincidecon la época seca. Obviamente trabajamos estrechamente con las autoridades locales con el fin de conseguir los permisos necesarios para poder explorar las regiones. Silversea selecciona cruceros de expedición que no sólo son lujosos y envolventes, sino que también están cuidadosamente diseñados para ofrecer lo mejor de la aventura, la vida silvestre y las experiencias culturales, manteniendo un compromiso con la sostenibilidad medioambiental.

¿Qué medidas adoptan para cuidar del medio ambiente?

Seguimos las regulaciones internacionales medioambientales, somos miembros de Iaato (International association of Antarctic Tour operators) y Aeco (Association of Arctic Expedition Cruise Operators), practicamos actividades turísticas con un mínimo impacto medioambiental (Kayak, caminatas…), tenemos una política de manejo de desechos y, a bordo de nuestros barcos, disponemos de equipos avanzados para el tratamiento de residuos que garantizan que no se viertan residuos en el océano. Silversea opera con una política de vertido cero en regiones protegidas. También ofrecemos botellas metálicas que se pueden llenar con agua producida a bordo para disminuir drásticamente nuestra producción de plástico. En las islas Galápagos compramos más del 35% de la comida servida a bordo de nuestro barco en las islas. Nuestros desechos son enviados de vuelta al continente para ser procesados.

¿Cuáles son las tendencias emergentes en el sector?

La sostenibilidad de los cruceros; las empresas están invirtiendo en sistemas de procesamiento de desechos, crecimiento en regiones polares y regiones lejanas, crecimiento en cruceros de lujo, barcos pequeños, programas educativos liderados por equipos de guías naturalistas altamente preparados que dan charlas científicas a bordo...También hay una fuerte tendencia hacia los cruceros de expedición en familia. Y, por supuesto, cada vez vamos a sitios más exóticos, como la isla de Komodo y islas remotas del Pacífico.

¿A qué desafíos se enfrentan?

Debemos minimizar nuestro impacto ambiental y controlar el número de pasajeros que visitan ciertos sitios para protegerlos de cara a generaciones futuras. También tenemos que innovar para ofrecer experiencias de lujo manteniendo nuestros estándares medioambientales. Algunas regiones que visitamos pueden atravesar inestabilidad política; hay itinerarios, como El Paso Noroeste, donde tenemos que colaborar con varios gobiernos. Otro desafío es el costo de operar vuelos chárter en regiones remotas, que exige una logística compleja y un alto coste operativo.