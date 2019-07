Acabas tu menú en un restaurante de Times Square y surge el debate ¿qué propina hay que dejar? Los viajeros que eligen Nueva York como destino de vacaciones saben que los camareros reciben sueldos bajos y que para muchos la propina completa su salario. En cada destino hay una costumbre sobre qué propina es conveniente dejar. Con las vacaciones de verano en pleno apogeo, OpenTable y KAYAK revelan la guía sobre propinas para los destinos más populares para los españoles para el verano de este año. Según un estudio realizado a más de 22.000 viajeros en todo el mundo, casi la mitad (47%) de los turistas se sienten confusos a la hora de dejar propinas en el extranjero. Y es que, al igual que sucede con la moneda y el idioma, la propina es una costumbre que varía en cada destino.

Nueva York - Estados Unidos

Estados Unidos es conocido tradicionalmente por sus elevadas propinas a la hora de ir a un restaurante. El estudio ha revelado que el 24% de los estadounidenses cree que se debe dejar una generosa propina del 19-20% si ha experimentado un buen servicio al salir a cenar. Si queremos actuar como un local, deberemos tener esta cifra en mente desde el momento en que pidamos nuestros platos. En cafeterías por ejemplo no se suele dejar propina pero en la barra suele haber un bote. En los restaurantes que no te atienden en la mesa ocurre igual no hay costumbre de dejar propina al pagar la consumición pero pueden dejarla en el bote.

Londres, Reino Unido

En Reino Unido, las propinas son más moderadas y no tan comunes como en Nueva York. El 40% de los británicos encuestados asegura que cuando ha sido bien atendido en un restaurante, la propina que dejaría oscila entre el 9% y el 12% del total del precio de la comida.