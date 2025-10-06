Soho Boutique Duques de Medinaceli: el esplendor palaciego regresa a El Puerto de Santa María

El Puerto de Santa María tiene nuevo anfitrión, y no es uno cualquiera. El Soho Boutique Duques de Medinaceli 5* abre sus puertas para devolver a la ciudad la vida palaciega de otro tiempo. Un lugar que brinda la posibilidad de habitar un palacio del siglo XVIII. Sin duda, una experiencia con mucho estilo pensada para los más sibaritas.

Soho Boutique Duques de Medinaceli 5* Soho Boutique Hotels

En plena Bahía de Cádiz, este nuevo cinco estrellas de la cadena Soho Boutique Hotels redefine el concepto de escapada con alma andaluza. Entre columnas de mármol, jardines botánicos y un aire señorial que se percibe ligero, el hotel propone un lujo que se respira en el ambiente. Su restauración conserva la elegancia del pasado, pero incorpora una mirada actual que busca equilibrio entre historia, confort y diseño contemporáneo. Esta magia se puede disfrutar en sus espaciosas habitaciones, que combinan el encanto clásico con los detalles modernos para que el huésped se sienta como en casa (o mejor). Todas están pensadas para "dormir bonito".

Habitación espaciosa de Soho Boutique Duques de Medinaceli 5* Soho Boutique Hotels

Doce Caños, la joya gastronómica del palacio

En su interior, el restaurante gastronómico Doce Caños ocupa un lugar protagonista. Definido como “la joya dentro de la joya”, este espacio ofrece una cocina que combina raíces y vanguardia. Su propuesta se basa en el producto local y de temporada, tratado con respeto y técnica, con la intención de contar una historia: la del sabor auténtico del sur. Cada plato rinde homenaje a la despensa gaditana con un enfoque contemporáneo, en el que los ingredientes llegan en su mejor momento, directos del mercado a la mesa.

Restaurante Doce Caños Soho Boutique Hotels

Doce Caños representa la filosofía de la casa: reinterpretar lo tradicional sin perder su esencia. En un entorno donde la elegancia se percibe natural, la gastronomía actúa como un puente entre el pasado y el presente. Comer aquí es una forma de saborear el acento andaluz con los cinco sentidos.

Detalle gastronómico del restaurante Doce Caños Soho Boutique Hotels

Un palacio con alma trendy

Ubicado a pasos del casco histórico y rodeado de bodegas, arte y esa luz que solo Cádiz sabe regalar, Soho Boutique Duques de Medinaceli 5* es mucho más que una estancia. Es una entrada VIP a la escena más vibrante del sur. Porque para Soho Boutique Hotels viajar es vivir la ciudad desde dentro, y este establecimiento coloca al huésped justo donde todo ocurre. Con copa de Jerez en mano y sin mirar el reloj.

La apertura del hotel forma parte del plan de expansión nacional e internacional del grupo Soho Boutique Hotels, que sigue consolidando su presencia con proyectos que combinan identidad local y carácter cosmopolita. La compañía se estructura en tres marcas: Soho Boutique Hotels, centrada en alojamientos con encanto y diseño; ITC by Soho Boutique, con una oferta más funcional y urbana; y la línea vacacional Moon Dreams, orientada al descanso junto al mar.

Con el Soho Boutique Duques de Medinaceli 5*, la cadena amplía su presencia en Andalucía y devuelve protagonismo a un edificio histórico que vuelve a brillar en el corazón de este encantador enclave andaluz. Un palacio con alma contemporánea, abierto al viajero, a la ciudad y a la luz del sur.