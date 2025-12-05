Yoko Ono toma el MUSAC con «Insound and Instructure»: una cita cultural imprescindible

León es una de esas ciudades que funcionan en cualquier momento del año. Su tamaño manejable, su ritmo tranquilo y esa irresistible combinación de historia, gastronomía y vida callejera hacen que siempre apetezca volver. Pero en estas fechas la ciudad suma un atractivo extra: el Musac ha inaugurado «Yoko Ono. Insound and Instructure», la exposición más amplia dedicada a la artista japonesa en España en la última década. Abierta desde noviembre, podrá visitarse hasta el 17 de mayo de 2026 y se presenta como un plan perfecto para las escapadas prenavideñas o para una visita cultural cargada de encanto.

Esta muestra reúne más de 80 obras y propone un recorrido por seis décadas de creación de una figura que ha marcado el arte contemporáneo desde los años 60. Yoko Ono, de 93 años, sigue siendo una autora que despierta curiosidad incluso entre quienes no están familiarizados con el arte conceptual o la performance. Su mezcla de humor, poesía, activismo y experimentación conecta con públicos muy diversos, y el Musac consigue que esa energía se sienta desde la primera sala.

La exposición se presentó como un acontecimiento cultural de alcance internacional, y no es para menos. En los últimos años, instituciones como la Tate Modern de Londres, la Neue Nationalgalerie de Berlín o el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago han revisado la trayectoria de Ono con grandes retrospectivas. Que León se sume a este circuito habla del buen momento del museo y del interés creciente por la obra de una creadora que todavía genera debate y sorpresa.

Exposición de Yoko Ono en el MUSAC de León MUSAC

En total, «Insound and Instructure» ocupa 1.700 metros cuadrados y apuesta por un recorrido no cronológico. Las piezas dialogan entre sí por afinidades, intuiciones y contrastes, lo que convierte la visita en una experiencia más libre y menos académica. La magia reside en dejarse llevar...

Instrucciones con mucho arte

Uno de los núcleos de la exposición es «Grapefruit» (1964), la colección de instrucciones con la que Ono abrió un camino en el arte conceptual. Son frases breves, casi poemas, que invitan a imaginar o reinterpretar la obra: mirar el cielo a través de un marco, reparar un objeto roto, gritar en un micrófono, observar cómo respira un círculo que uno mismo dibuja. La idea es convertir al espectador en parte activa del proceso.

Varias piezas presentes en el Musac nacen de estas instrucciones. «Painting to see the skies» (1961) invita a descubrir el cielo de León en directo, mientras «Sky TV» (1966) transmite la bóveda celeste en tiempo real desde el exterior del museo, en una de las primeras experimentaciones con video-instalación de la historia. También figura «Sky Ladders» (1968), con sus escaleras que parecen conectarlo todo: tierra, aire, imaginación.

Exposición de Yoko Ono en el MUSAC de León MUSAC

La exposición también dedica espacio a la faceta performativa de Ono, fundamental para entender su legado. Entre las obras incluidas destaca «Cut Piece» (1964), una de las performances más influyentes del siglo XX. En ella, la artista permitía al público cortar fragmentos de su vestido, un gesto que ha sido interpretado desde múltiples ángulos: vulnerabilidad, poder, violencia simbólica, confianza.

Otra pieza que sorprende, quizá por su sencillez, es «Voice Piece for Soprano» (1961), donde los visitantes pueden seguir las instrucciones de Ono y gritar frente a un micrófono conectado a altavoces. Es un momento inesperado que rompe convenciones y recuerda que el arte puede ser físico, terapéutico o simplemente liberador.

Además, el museo proyecta varias de sus películas más emblemáticas, como «Fly» (1970/71), «Freedom» (1970) o «Rape» (1968), trabajos que contribuyeron a ampliar los límites del cine experimental.

La exposición sale a la ciudad

El proyecto no se queda dentro de las salas. En la fachada del Musac aparece la palabra «Sueña», una bienvenida luminosa para quienes se acercan al edificio. En distintos puntos de la ciudad pueden verse vallas con mensajes como «Imagina la paz» o «Respira», que funcionan casi como pequeñas intervenciones urbanas. Incluso algunos bares del centro alojan la obra «Toilet Thoughts» (1968), que pide la participación del público en espacios cotidianos.

MUSAC, LEÓN DREAMSTIME

Visitar la exposición puede ser el eje de una escapada que complete el día con algunos clásicos de la ciudad: las vidrieras de la Catedral, la Casa Botines, un paseo por la Calle Ancha y una parada inevitable en el Barrio Húmedo. Arte, arquitectura, gastronomía y un ambiente invernal que sienta especialmente bien.

Sin duda, «Yoko Ono. Insound and Instructure» es, además de arte, una excusa perfecta para redescubrir este destino.