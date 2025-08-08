2 nuevos juegos gratis de Epic Games Store pueden ser tuyos para siempre por tiempo limitado

Epic Games Store continúa con su tradición de regalar dos juegos cada semana, actualizando su selección cada siete días por un período limitado. Una vez que los usuarios reclaman los títulos a través de la plataforma, estos se añaden de manera permanente a su biblioteca. Por esta razón, es altamente recomendable registrarse en Epic Games Store para aprovechar esta oportunidad y construir una colección de juegos que pueden disfrutarse en cualquier momento. Los títulos de esta semana estarán disponibles desde el 7 hasta el 14 de agosto de 2025.

El primer juego gratuito es Hidden Folks, una encantadora experiencia de búsqueda visual con un estilo artístico monocromático y dibujado a mano. Los jugadores exploran escenarios interactivos repletos de detalles, buscando personajes y objetos ocultos en un entorno lleno de humor y creatividad. El segundo título, disponible hasta la próxima semana, es Totally Reliable Delivery Service, un juego de simulación caótico y divertido donde los jugadores asumen el rol de repartidores en un mundo abierto, enfrentándose a físicas impredecibles y desafíos cooperativos. Ambos juegos pueden reclamarse sin coste hasta las 17:00 h (hora peninsular española) del 14 de agosto. Asegúrate de añadirlos a tu biblioteca antes de que expire el plazo.

Hidden Folks

Busca personas ocultas en paisajes en miniatura, interactivos y dibujados a mano. ¡Abre tiendas para acampar, corta arbustos, abre puertas de un solo golpe y toca algunos cocodrilos! ¡¡¡¡¡¡Rooooaaaarrrr!!!!! Un listado de objetivos te muestra lo que debes buscar. Haz click en un objetivo para obtener una pista y encuentra suficientes para desbloquear la siguiente área de Hidden Folks, ya disponible como nuevo juego gratuito semanal de Epic Games Store para todos sus usuarios.

Totally Reliable Delivery Service

Intento de entrega. Totally Reliable Delivery Service es un simulador con físicas "ragdoll" sobre unos pésimos repartidores de paquetes. Abróchate el cinturón y pon en marcha el camión de reparto. ¡Es hora de salir a repartir! Juega con hasta tres amigos y reparte como puedas en un mundo no lineal interactivo. Intento de entrega, ¡eso sí que es garantía de un servicio de repartos fiable! Totally Reliable Delivery Service completa el catálogo de juegos gratis semanales de Epic Games Store.