4 nuevos juegos gratis en Steam que no te puedes perder

Steam sigue ampliando su catálogo de títulos gratuitos, y esta semana llegan varias propuestas que combinan géneros clásicos con ideas frescas. Ya sea que prefieras gestionar recursos, adentrarte en mundos de fantasía o disfrutar de un toque deportivo con acción arcade, hay opciones para todos los gustos.

A continuación, repasamos los 4 juegos gratis en Steam que ya puedes probar.

Old Timer Transport

Old Timer Transport es un simulador de gestión de transporte con estética retro donde deberás organizar rutas, manejar recursos y expandir tu pequeña flota hasta convertirla en una red eficiente. Perfecto para los amantes de los juegos de estrategia económica.

Veil of Sanity

Veil of Sanity es una aventura oscura con tintes psicológicos en la que explorarás escenarios inquietantes mientras descubres secretos que desafían la cordura. Ideal si disfrutas de experiencias narrativas intensas y atmósferas inmersivas.

The Spike Cross

The Spike Cross es un título arcade deportivo que reinventa el voleibol con mecánicas rápidas y un estilo visual vibrante. Fácil de aprender, pero con suficiente profundidad para engancharse durante horas.

Eterspire

Eterspire es un MMORPG con un mundo en constante expansión, donde podrás explorar mazmorras, completar misiones y enfrentarte a jefes junto a otros jugadores. Con un enfoque cooperativo y progresión de personaje, es perfecto para quienes buscan aventuras compartidas.