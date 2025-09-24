Steam tiene 4 nuevos juegos gratis que ya puedes descargar y quedarte para siempre

Hablar de comprar juegos para ordenador suele ser sinónimo de hablar de Steam. Esta sigue siendo una de las plataformas más activas cuando se trata de ofrecer experiencias para todos los jugadores, incluyendo algunas gratuitas. Entre propuestas independientes, títulos multijugador y aventuras originales, cada semana es posible descubrir nuevas opciones sin gastar nada.

En esta ocasión, la tienda digital de Valve ha sumado cuatro nuevos juegos gratis que abarcan desde la acción cooperativa hasta la exploración relajante, pasando por el combate futurista y los clásicos MMORPG. Una selección variada que demuestra que no siempre es necesario pagar para pasar horas frente a la pantalla.

Bone To Gather

Bone To Gather es un juego cooperativo en el que tú y tus amigos tomaréis el papel de perros exploradores que deben recuperar huesos perdidos en distintos escenarios. La coordinación en equipo es clave para superar los retos y avanzar en cada partida.

Find 100 Ducks and Blast Them!

Find 100 Ducks and Blast Them! es una propuesta ligera y humorística que consiste, literalmente, en encontrar y disparar a 100 patos repartidos en coloridos escenarios. Ideal para sesiones de juego rápidas en las que solo buscas desconectar y divertirte sin complicaciones.

War Robots: Frontiers

War Robots: Frontiers es un título de acción multijugador te pone al mando de enormes robots de combate en batallas tácticas llenas de destrucción. Con modos competitivos y personalización de mechas, es perfecto para quienes disfrutan de la acción futurista en equipo.

Royal Quest Online

Royal Quest Online es un MMORPG clásico que combina fantasía y magia con combates dinámicos, mazmorras y un extenso mundo abierto por explorar. La progresión de personajes y las misiones cooperativas lo convierten en una excelente opción para quienes buscan invertir muchas horas en un juego gratuito.