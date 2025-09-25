Un usuario de Steam se convierte en el primero de la plataforma en tener 40.000 juegos: esto vale su cuenta

Steam se ha consolidado como la mayor plataforma de videojuegos en PC, con millones de usuarios que acumulan títulos en sus bibliotecas digitales. Para muchos jugadores, coleccionar juegos es un hobby en sí mismo, más allá de jugarlos, y las cifras que algunos alcanzan son realmente impresionantes.

En los últimos años han aparecido usuarios que destacan por tener miles de títulos en su cuenta, pero ahora uno en particular ha alcanzado un récord nunca visto en la historia de la plataforma de Valve. Y lo más sorprendente es que el valor estimado de su biblioteca es tan alto que incluso supera el precio medio de una vivienda en Estados Unidos.

La cuenta de este usuario supera los 600.000 dólares

La cuenta de Sonix está valorada exactamente en 642.188 dólares SteamDB

El coleccionista conocido como Sonix se ha convertido en el primero en alcanzar la cifra de 40 031 juegos en su biblioteca de Steam, un hito que le ha valido el logro “Game Collector: 40,000+”. Según los datos de SteamDB, el valor estimado de esta colección supera los 642 000 dólares a precio completo, aunque incluso en sus precios mínimos rondaría los 248 000 dólares, lo que equivale a buena parte del coste de una casa media en EE.UU.

A lo largo de más de 15 años, Sonix ha mantenido un ritmo medio de siete juegos adquiridos por día. Sin embargo, pese a su abrumadora colección, no es su cuenta la más valiosa en cuanto a nivel: su perfil apenas alcanza el nivel 303, lejos de otros usuarios como Stasik, que supera el 6 000. Curiosamente, su título más jugado no es un lanzamiento reciente, sino el clásico gratuito Alien Swarm, con más de 550 horas invertidas.