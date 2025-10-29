El actor de Kratos quiere que el próximo God of War se desarrolle en Egipto

El tiempo pasa desde el lanzamiento de God of War: Ragnarök, la última entrega de la aclamada saga de Santa Monica Studio, y dentro de muy poco se cumplirán 3 años desde que este título llegó a las manos de los jugadores. Consiguió el hito de cerrar con éxito la etapa nórdica de Kratos, pero desde entonces los seguidores de la franquicia se preguntan cuál será su próximo destino.

Esta cuestión puede haber encontrado respuesta en el propio Christopher Judge, actor que da voz y vida al espartano. Durante su participación en la reciente Comic-Con de Londres, Judge ha compartido el escenario que más le gustaría explorar en el futuro del personaje.

Christopher Judge quiere llevar a Kratos al antiguo Egipto

El actor de doblaje no ocultó su deseo de que el próximo God of War tenga lugar en el antiguo Egipto, una idea que encajaría perfectamente con el universo mitológico de la saga y que también parece el mayor deseo de los jugadores.

“Como me hice más conocido como Teal’c en Stargate, ir a Egipto sería completar mi círculo”, explicó el actor durante el evento haciendo referencia al personaje que interpretó en esta serie de televisión y al vínculo que tenía este con la mitología egipcia. Sin embargo, Judge quiso rebajar las expectativas añadiendo que independientemente del lugar en el que ocurra la trama de un posible nuevo juego, esta será genial.

Las palabras del actor no confirman el desarrollo de una nueva entrega, pero sí alimentan los rumores de ella y de un posible viaje de Kratos al antiguo Egipto, un escenario que merece la pena recordar ya había sido considerado por Santa Monica Studio durante la creación de God of War (2018). Allí, el protagonista podría enfrentarse a deidades como Ra, Anubis, Osiris o Horus, en una ambientación tan cautivadora como violenta.