La actriz que le da voz a Goku, Masako Nozawa, recibe uno de los mayores reconocimientos culturales de Japón

Masako Nozawa, la actriz que ha dado vida a Goku durante casi cuatro décadas, sigue consolidando su lugar como una de las figuras más queridas e influyentes del anime. Su trabajo en Dragon Ball ha trascendido generaciones, marcando a millones de espectadores en todo el mundo y convirtiéndose en un símbolo de la cultura popular japonesa.

Con 88 años, Nozawa continúa siendo una referencia en la industria del doblaje y un ejemplo de dedicación y pasión por su oficio. Además de Goku, también ha interpretado a personajes como Gohan y Goten, demostrando una versatilidad y energía admirables a lo largo de su extensa carrera. Cualidades que han sido premiadas con uno de los mayores honores que se puede recibir en el país nipón.

Masako Nozawa, nombrada Persona de Mérito Cultural en Japón

Goku, el protagonista de los dibujos La Razón

La veterana actriz ha sido reconocida por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón como una de las Personas de Mérito Cultural, un título reservado para quienes han contribuido de manera excepcional al desarrollo artístico y cultural del país. Se trata de la primera vez que un actor o actriz de voz recibe este prestigioso honor.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 4 de noviembre de 2025 y contará con la presencia del primer ministro y el emperador de Japón. El galardón incluye también una pensión vitalicia de unos 3,5 millones de yenes anuales (aproximadamente 20.000 euros) como muestra del reconocimiento a toda una vida dedicada a la cultura.

En un emotivo mensaje compartido tras el anuncio, Nozawa expresó su orgullo y gratitud por un premio que considera un logro colectivo: “Entiendo que este honor lo recibo en nombre de toda la comunidad de actores de voz. Me llena de orgullo que este reconocimiento ilumine no solo mi trabajo, sino también el de mis compañeros y de las generaciones futuras que continuarán dando vida a esta profesión”.

La actriz se une así a una lista de grandes figuras reconocidas en años anteriores, entre ellas Hayao Miyazaki, director de Studio Ghibli, y Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario. Un reconocimiento que reafirma que la voz de Goku no solo forma parte de la historia del anime, sino también de la historia cultural de Japón.