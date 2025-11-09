Adiós a 'Arcane': la mejor adaptación de videojuegos en streaming es un bombazo insuperable

Tras una primera temporada que superó todas las expectativas, Arcane regresó unos años después con una última entrega que supo mantener esa calidad excepcional por la que se volvió popular. De hecho, su alto nivel de animación la ha llevado a ser una de las mejores series originales de Netflix. La realidad es que Riot Games supo desarrollar una serie que elevó el estándar habitual, convirtiéndose en un verdadero fenómeno que ya es historia de la televisión moderna.

Basada en el popular videojuego League of Legends, Arcane adapta los personajes del mundo ficticio de Runaterra para llevarlos a lugares como Piltover y Zaun. Además, cuenta con una historia que resulta de lo más interesante. Aunque no sea la norma en la mayoría de producciones, esta serie se caracteriza por no tener ningún episodio malo. De hecho, su "peor" episodio tiene una puntuación de 8.5 en IMDb, lo que demuestra la perfección alcanzada de este éxito reciente de Netflix.

'Cyberpunk: Edgerunners' superó las expectativas

El principal problema que el público encuentra es que el final de la última temporada se siente algo apresurado. Sin embargo, eso no evita que siga siendo considerada una de las mejores adaptaciones de videojuegos. Pese a las innegables virtudes del proyecto, existe otra serie de Netflix que puede superar incluso a Arcane como adaptación de videojuegos y que se merece mayor reconocimiento del que tiene.

Aunque es posible que Arcane sea una serie mejor que Cyberpunk: Edgerunners en términos generales, esta última es una adaptación de videojuegos que se siente muy superior en ese aspecto en particular. Puede que el equipo de Arcane hiciese un trabajo fantástico al recoger un juego multijugador para dar forma a la compleja historia, pero Cyberpunk: Edgerunners fue la adaptación perfecta de Cyberpunk 2077.

La realidad es que Night City se sentía y se veía igual, con ciertas localizaciones tomadas directamente del videojuego original. Asimismo, Edgerunners utilizó sonidos y música del juego que resultaron reconocibles para quienes dedicaron bastante tiempo a empaparse del mundo que se planteaba en Cyberpunk 2077. Esto fue lo que la convirtió en una representación muy fiel del título desarrollado por CD Projekt RED.

Aunque no sea tan popular como Arcane, algo que muchos espectadores conocen de Cyberpunk: Edgerunners es su inquietante final. Al igual que en la obra original, la serie vuelve a retomar la idea central de que no existen finales felices en Night City, lo que da lugar a uno de los desenlaces televisivos más memorables de los últimos años.

Lo que parece estar claro es que, año tras año, las adaptaciones de videojuegos mejoran constantemente. Esto es lo que genera una fuerte competencia, pero a pesar de los esfuerzos de otras plataformas de streaming, Netflix sigue siendo el rey de estas producciones. Con una sorprendente selección de adaptaciones, Netflix quiere seguir ampliando su catálogo en el futuro próximo.