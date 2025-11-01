Esta joya de ciencia ficción coreana es un thriller espacial trepidante: la ves en 6 horas

Imagina un futuro en el que la Tierra se queda sin agua y cada gota se convierte en un recurso más valioso que el oro. The Silent Sea nos transporta a este escenario mediante un equipo de astronautas que viaja a una estación lunar para recuperar algo que podría salvar a la humanidad… o quizás condenarla. Esta interesante serie surcoreana combina ciencia ficción y suspense de una manera que te mantendrá pegado a la pantalla en sus ocho episodios.

Como te decía, la trama sigue a un equipo de astronautas que son enviados a una estación lunar abandonada. Allí deben recuperar muestras misteriosas que podrían cambiar el destino del planeta. Lo que parece un encargo rutinario se transforma rápidamente en un viaje repleto de sorpresas con amenazas invisibles que podrían estar esperando detrás de cada esquina.

La misión lunar que cambiará el destino de la humanidad

Además, la serie se construye sobre un equilibrio perfecto entre momentos de acción y pausas que permiten absorber la desolación del entorno y el peso emocional que arrastran los personajes. En este sentido, cada miembro del equipo llega con su historia, lo que implica que tienen secretos y miedos que marcan el ritmo de la serie.

The Silent Sea también sabe dosificar las revelaciones, manteniendo al espectador totalmente intrigado por ver cómo se van cerrando las tramas. Por otro lado, la sensación de claustrofobia en los pasillos de la estación lunar y la amenaza latente que se esconde tras cada puerta generan un suspenso que recuerda a los mejores thrillers de ciencia ficción. Eso sí, su sello distintivo coreano es lo que la convierte en una propuesta que se siente fresca y diferente en el género.

Si eres de los que devoran series en una sola sentada, The Silent Sea se convierte en una apuesta segura. Con un total de ocho episodios con una duración aproximada de 40 a 50 minutos cada uno, la serie de Netflix puede ser vista en unas seis horas. Asimismo, la forma en que va presentando la historia facilita la inmersión en el desarrollo de la misión y en los conflictos de los personajes.

En conjunto, The Silent Sea se presenta como una serie que cumple su objetivo: contar una historia de ciencia ficción clara, con el suficiente desarrollo de personajes y dosis de misterio para mantener el interés hasta el final. Si buscas un thriller espacial distinto, esta serie coreana se coloca en la lista de imprescindibles.