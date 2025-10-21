Algunos jugadores pueden conseguir gratis este juego de PS4 si cumplen una condición

PlayStation ha sorprendido a sus usuarios con una noticia inesperada: un clásico de PS4 lanzado en 2016 puede obtenerse gratis en su nueva versión para PS5 y PS5 Pro, siempre que se cumpla una condición. El título acaba de recibir una actualización para la actual generación de consolas, algo llamativo teniendo en cuenta que su estudio original cerró sus puertas hace tiempo y que no se trata precisamente de uno de los juegos más recientes o mediáticos del catálogo.

Sin embargo, quienes posean el juego en su versión original de PS4 podrán actualizar gratuitamente a la edición de PS5, evitando pagar los 39,99 € que cuesta para nuevos jugadores. Una oportunidad perfecta para redescubrir una joya táctica que marcó a muchos aficionados hace casi una década.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun, el regreso de un clásico de sigilo

El juego en cuestión es Shadow Tactics: Blades of the Shogun, una aclamada mezcla de estrategia en tiempo real y sigilo ambientada en el Japón del período Edo. En él, los jugadores dirigen un grupo de especialistas encargados de infiltrarse en fortalezas enemigas y cumplir misiones con precisión y paciencia. Su jugabilidad exigente y su ambientación cuidada lo convirtieron en un sleeper hit en 2016, con una valoración media de 85 en Metacritic y un 95 % de reseñas positivas en Steam.

Esta nueva versión para PS5 llega justo antes del lanzamiento de su expansión independiente, Aiko’s Choice, prevista para el 6 de diciembre. Aunque el juego base se lanzó hace ya nueve años, el relanzamiento parece estar pensado para acompañar esta nueva entrega y darle una segunda vida en consolas de nueva generación.

Si no tienes Shadow Tactics: Blades of the Shogun en PS4, aún puedes mantenerlo en tu radar: es uno de los mejores títulos de sigilo táctico de su generación, ideal para quienes disfrutan de experiencias desafiantes y pausadas. Y si ya lo tienes, no dejes pasar la oportunidad de actualizarlo gratis y revivirlo en PS5.