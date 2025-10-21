Call of Duty: Black Ops 7 apunta a adelantar su lanzamiento respecto a la fecha inicial prevista

Los amantes de Call of Duty podrían recibir una sorpresa antes de lo esperado. Diversos rumores surgidos en las últimas horas apuntan a una noticia muy positiva, que Black Ops 7 podría adelantar su lanzamiento. Aunque por ahora Activision no ha confirmado nada oficialmente, las especulaciones se han extendido rápidamente por redes sociales y foros de jugadores.

Este posible adelanto no sería una decisión inédita dentro de la franquicia, ya que en otras ocasiones Call of Duty ha ofrecido acceso anticipado a la campaña o incluso al multijugador. En cualquier caso, la posibilidad de disfrutar antes de uno de los títulos más esperados del año ha generado entusiasmo entre los seguidores de la saga.

Crecen los rumores sobre un lanzamiento anticipado de Black Ops 7

Según recogen varios perfiles especializados en redes, algunas filtraciones apuntan a que el juego podría publicarse una semana antes de la fecha oficial, aunque por el momento se trata de información sin confirmar. De hecho, Activision no ha hecho ninguna declaración al respecto y las fuentes disponibles son demasiado vagas para darlo por hecho.

Algunos jugadores experimentados están especulando con la hipótesis de que se repita la fórmula de entregas anteriores, por lo que la campaña podría estrenarse antes del multijugador, permitiendo a los jugadores completar la historia antes de sumergirse en las partidas online.

Mientras tanto, la beta de Black Ops 7 ya ha dejado buenas sensaciones, a pesar de algunos problemas iniciales con tramposos que fueron resueltos rápidamente. Todo apunta a que el lanzamiento, sea el 7 o el 14 de noviembre, llegará con el listón alto y muchas expectativas por cumplir.