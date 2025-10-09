Andrew Garfield mantiene el misterio sobre su esperado regreso como Spider-Man en el UCM

Como bien sabrás, Marvel Studios está cada vez más cerca de concluir la Saga del Multiverso, que verá su apoteósico final con el estreno de Vengadores: Secret Wars en 2027. Si bien es cierto que la Fase 6 comenzó este mismo año con la llegada de los 4 Fantásticos, se espera que sea la más corta con solo unas pocas películas y series del UCM en desarrollo.

Por otro lado, pese a que el elenco de Vengadores: Doomsday terminó la fotografía principal el mes pasado, la secuela aún no ha comenzado a rodarse. Estas circunstancias son las que explican por qué aún no se ha fijado una fecha de producción para el final de la Fase 6.

El cierre épico de la Saga del Multiverso

En una entrevista reciente con Andrew Garfield, el actor volvió a pronunciarse sobre su posible aparición en Vengadores: Secret Wars. "¿Es esto una señal? ¿O qué es?", comentó. "¡Ya lo sabrás! Sea cual sea mi reacción... No lo sé". Además, la estrella británica comentó que le gustaría tener un crossover con Lobezno tras su aparición en el UCM como parte de Deadpool y Lobezno.

Andrew Garfield también elogió las películas de animación que forman parte del Spider-Verse. Lo cierto es que su versión de Peter Parker, técnicamente, también apareció en esa franquicia, ya que imágenes de archivo de The Amazing Spider-Man se usaron en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Aunque reiteró su encanto por Lobezno, también confirmó que otro actor con el que le gustaría cruzarse es Tom Hardy. "Tom Hardy es, sin duda, un actor formidable, y lo que ha hecho con Venom es divertidísimo. Me apetece pasarlo bien", sugería. Puede que este deseo sea más difícil de ver. La trilogía de Sony con Eddie Brock llegó a su desenlace con Venom: The Last Dance, que puso fin a la franquicia.

Lo que sí se ha confirmado es que la variante de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., y los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos formarán parte del elenco de 2027. También se reveló que se anunciarán más actores próximamente. Vengadores: Secret Wars se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027.